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淡水古蹟博物館20周年館慶首演光影秀 滬尾礮台成夢幻打卡點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
首次在滬尾礮台推出的光影展演「滬尾之光」，在開幕式中正式登場。圖／淡水古蹟博物館提供
首次在滬尾礮台推出的光影展演「滬尾之光」，在開幕式中正式登場。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館於今晚在古蹟滬尾礮台，舉辦「20周年館慶活動－滬尾時光蹟」開幕式，由新北市副秘書長龔雅雯及與會貴賓一同完成拼組淡水的古蹟地圖，象徵啟動接連兩周登場的光影展演「滬尾之光」。

首次在滬尾礮台推出的光影展演「滬尾之光」，在開幕式中正式登場，總長5分鐘的光影秀以氣勢磅礡的開場揭開序幕，絢麗的燈光如同當年古戰場時的激昂氛圍。

後半段則以輕快節奏帶出博物館20年來的文化歷程，每道燦爛的光線都蘊含著不同的故事，同時也照亮整座古蹟，代表現正發光發熱的博物館，滬尾礮台也難得出現夢幻的打卡場景，是今年夏天必朝聖的景點之一。「滬尾之光」自即日起至7月20日前每周末19時至21時，每半小時展演一次，僅六天、共30場次。

除了必看的「滬尾之光」外，「留聲蹟」聲音體驗展也不容錯過，由音樂藝術家蕭芸安為10座古蹟採集、紀錄的聲音展覽，經過編排重製後，保留當下的聲音切片，呈現歷史文化的專屬樂音。

淡古表示，6日起至20日前，還有鹿衍人、毛線兒、木子mooz、Theseus忒修斯、貓角落爵士樂團、留聲樂團、守夜人、Control T、段芸芸、貝克小姐等人輪番演出，持續嗨翻古蹟。

另外，7月26日19時至21時，在淡水紅毛城舉辦「微醺之夜」，將邀請曾參與巴黎文化奧運DJ汝妮前來演出，當日將發表年度聯名商品。7月27日前還有THM合影發限動送禮、全系列浴衣體驗買一送一、開箱電影「不能說的秘密」專場導覽、名人講座等系列活動。

龔雅雯表示，淡水現正蓬勃發展，人口破20萬，國內外遊客連年破百萬，近年也完成修復多座古蹟，東西共融與古往今來的城市風貌，極具特色，在淡江大橋通車後，將大幅度提升交通便利性，離大橋最近的國定古蹟滬尾礮臺，預期成為觀光新亮點，目前已經整合周邊資源，規畫適合全球旅客的行程，藉此提升國際觀光能見度與城市美學形象。

首次在滬尾礮台推出的光影展演「滬尾之光」，在開幕式中正式登場。圖／淡水古蹟博物館提供
首次在滬尾礮台推出的光影展演「滬尾之光」，在開幕式中正式登場。圖／淡水古蹟博物館提供

古蹟博物館 淡水

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