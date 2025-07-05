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新莊壽山路百萬元限高架 昨剛裝好今天又被撞

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊壽山路限高架昨日完成設置限高門架，今日中午即遭大型混凝土車輛再度撞上。圖／林秉宥提供
新莊壽山路限高架昨日完成設置限高門架，今日中午即遭大型混凝土車輛再度撞上。圖／林秉宥提供

新莊壽山路限高架昨天裝好今又被撞。昨日完成設置的限高門架，今日中午即遭大型混凝土車輛再度撞上，引發地方譁然。議員林秉宥表示，新莊壽山路長年因車道狹窄、道路斜坡度及車流量大，屢次發生大貨車釀禍事故，最嚴重曾釀20歲機車騎士喪命，要求交通局提高重車禁行該路段罰則。

議員林秉宥表示，今年3月壽山路限高架被撞後，即針對壽山路限高問題，邀集里長及相關單位會勘，確認該路段不宜大型車輛通行，但過往僅有禁行標誌，無科技執法或物理阻絕，導致限高門架頻頻遭撞。他指出，昨天才裝好的新限高門架，今天又遭撞凹陷，凸顯現行罰則不足以嚇阻違規重車，「不提高罰款怎麼會改善？」

壽山路因地處新北與桃園交界，路幅狹窄且多彎道，多年來因重車貪快，寧冒被開單風險也要走這條小路，導致多起翻車或撞擊死亡事件。林秉宥指出，為解決此問題，已與桃園市政府協調將限高架「後延」至接近桃園市轄區壽山路段，讓重車能提前發現並迴轉，沒想到昨天才剛裝好，今天又被撞。

養工處回應，壽山路限高門架造價逾百萬元，限高架凹陷，仍需與鋼構廠商研議修繕方式。

員林 桃園 議員

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