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三峽藍染節登場 劉和然讚展現獨特創意
2025三峽藍染節今起至8月10日登場，今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題，在三峽老街、歷史文物館、三峽國小茄苳樹廊以及區公所前，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片森林生態世界。
新北市副市長劉和然表示，藍染創作融入三峽生態，展現藍染獨特創意。
劉和然表示，藍染節開辦至今已有24年歷史，自2022年開始運用藍染技法跨域發展大型藝術裝置，打破一般人對藍染只能染在布料上的刻板印象，成功跨出藍染藝術發展的新領域。今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題，將藍染創作融入了三峽的森林生態，像是鳶山藍鵲、小暗坑螢火蟲、滿月圓蝴蝶、有木的蜂蜜等，小精靈將帶領大家認識三峽美麗的山林，展現藍染獨特的創意魅力，活動期間歡迎大家一起來和藍染小精靈暢遊三峽。
三峽區公所表示，今年與藝術團隊合作，持續響應環保題材，運用藍染與植物染技法，利用大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鵲、蝴蝶、蜜蜂、火金姑等眾多森林鳥類及昆蟲造型的藝術互動裝置，遍布三峽區公所、三峽老街、歷史文物館及茄苳廊道等處，讓來訪的民眾們宛若進入森林般大口森呼吸。
公所表示，藍染節活動期間歷史文物館也同步規劃三峽藍染節特展，展出藍染職人精湛的作品，另外到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享有限量優惠。開幕活動後亦將有一系列精彩活動，包含7月12日藍染音樂會&文創市集、以及7月19日至20日納涼祭三峽農特產品推廣活動，7月26日青年創業交流市集等。
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