快訊

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽藍染節登場 劉和然讚展現獨特創意

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2025三峽藍染節今起至8月10日登場，今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題。圖／三峽公所提供
2025三峽藍染節今起至8月10日登場，今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題。圖／三峽公所提供

2025三峽藍染節今起至8月10日登場，今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題，在三峽老街、歷史文物館、三峽國小茄苳樹廊以及區公所前，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片森林生態世界。

新北市副市長劉和然表示，藍染創作融入三峽生態，展現藍染獨特創意。

劉和然表示，藍染節開辦至今已有24年歷史，自2022年開始運用藍染技法跨域發展大型藝術裝置，打破一般人對藍染只能染在布料上的刻板印象，成功跨出藍染藝術發展的新領域。今年以森林裡愛吃糖的藍染小精靈為主題，將藍染創作融入了三峽的森林生態，像是鳶山藍鵲、小暗坑螢火蟲、滿月圓蝴蝶、有木的蜂蜜等，小精靈將帶領大家認識三峽美麗的山林，展現藍染獨特的創意魅力，活動期間歡迎大家一起來和藍染小精靈暢遊三峽。

三峽區公所表示，今年與藝術團隊合作，持續響應環保題材，運用藍染與植物染技法，利用大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鵲、蝴蝶、蜜蜂、火金姑等眾多森林鳥類及昆蟲造型的藝術互動裝置，遍布三峽區公所、三峽老街、歷史文物館及茄苳廊道等處，讓來訪的民眾們宛若進入森林般大口森呼吸。

公所表示，藍染節活動期間歷史文物館也同步規劃三峽藍染節特展，展出藍染職人精湛的作品，另外到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享有限量優惠。開幕活動後亦將有一系列精彩活動，包含7月12日藍染音樂會&文創市集、以及7月19日至20日納涼祭三峽農特產品推廣活動，7月26日青年創業交流市集等。

新北市副市長劉和然表示，藍染創作融入三峽生態，展現藍染獨特創意。圖／三峽公所提供
新北市副市長劉和然表示，藍染創作融入三峽生態，展現藍染獨特創意。圖／三峽公所提供

三峽 文物 藍染

延伸閱讀

助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

地方指刪補助款非常惡意 主計長：窒礙難行不得不刪

政院拿追加預算綁地方補助 劉和然：操作議題

補助款「官逼民反」 新北副市長劉和然明赴立法院說明

相關新聞

新北大巨蛋選址評估倒數 精選2處潛力點8月公布

新北大巨蛋評估中，市府官員表示，交通便利為最大考量，6處場址經彙整專家學者、球迷意見與實地探勘，並考察東京與西武大巨蛋的...

鶯歌繪畫比賽雙金牌作品 移師新北美術館亮相

今年鶯歌區創意繪畫比賽今年吸引超過一千件作品參賽，創下歷屆新高，還有遠從高雄上來參賽的作品，評審們從兒童組到成人組中選出...

周邊開發火熱憂汙染 三重先嗇宮宣布：即起不燒金

節能減碳已是國際趨勢，新北市三重區重要地方信仰中心先嗇宮宣布，即日起不再燒金，改以米代金方式，民眾除可把米帶回，也可捐給...

每年靠人力送1萬件役男徵集令 北市議員批：效率低落

近十年北市平均每年送1萬件役男徵集令，議員指出，北市作業機制是派員親送，役男或家屬簽收，不僅效率低落，常發生爭議及未送達...

新建環南市場問題多 攤商怨冷氣不均、指標亂、沒水還繳錢

台北市環南市場今年2月中旬正式啟用，時隔近5個月，北市議員接獲攤商陳情，除多次停電外，二樓美食區也難以導客。攤商也抱怨，...

廣角鏡／三重STEAM親子共學館 市長來同樂

新北市圖書館三重親子分館昨啟用，是首座STEAM親子共學館，有免費課程及創作區，提供工具材料讓親子創作，為冠德建設公益回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。