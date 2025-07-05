新北大巨蛋選址評估倒數 精選2處潛力點8月公布

新北大巨蛋評估中，市府官員表示，交通便利為最大考量，6處場址經彙整專家學者、球迷意見與實地探勘，並考察東京與西武大巨蛋的營運經驗，8月將選出2場址，進入下階段評估。

新北市府計畫興建大巨蛋，市長侯友宜於今年4月率團訪問日本，盼望借鏡東京、西武大巨蛋的環境與經營模式，讓未來的新北巨蛋能帶動經濟繁榮。

市府體育局長洪玉玲今天接受中央社記者電訪表示，新北大巨蛋選址專家諮詢會議已於今年2月召開，後來，針對6處興建大巨蛋的潛力地點，陸續前往勘查、彙整各項條件做成書面資料。

參與選址的官員表示，這陣子的定期討論，市長侯友宜、副市長劉和然與專家，每一場都有參與，也針對不同的對象，舉行小型諮詢會議。

官員說，分別召開的小型諮詢會議，包括教練、選手們針對專業角度提出意見，球迷、啦啦隊則提出觀眾角度的看法；另也諮詢產業界的看法，並綜合考察日本巨蛋的營運經驗作為參考。

另名市府官員告訴中央社記者，這6處潛在場址各有不同的條件，綜合各項優勢，交通運輸的便利性是主要考量。現場勘查彙整的意見，會聚焦在優點較多者，進一步深入討論、交換意見。

包括三峽、樹林、鶯歌、淡水等，各選區市議員都爭取新北大巨蛋落腳當地。這名官員說，除交通條件外，將來營運、管理、周邊經濟發展潛力也是評估要項。除運動賽事，可以擴大更多附屬設施，帶來更高的經濟效益，也帶動社區的整體繁榮。

副市長劉和然則告訴記者，除發展潛力與交通便利，最重要的是不能干擾住宅區。周邊要有飯店、旅館、購物中心、運動與休閒設施，建構成完整的區域。

他說，預計今年8月會篩選剩下2個場址，進入下一階段評估，最慢也會在市議會定期大會總質詢前公布2處場址，並將於今年底前拍板定案落腳地點。

新北大巨蛋的6處潛在場址，市府之前提出板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側等。