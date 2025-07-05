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鶯歌繪畫比賽雙金牌作品 移師新北美術館亮相

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌區創意繪畫比賽國高中(職)組金牌王珮亦。圖／新北市鶯歌區公所提供
鶯歌區創意繪畫比賽國高中(職)組金牌王珮亦。圖／新北市鶯歌區公所提供

今年鶯歌區創意繪畫比賽今年吸引超過一千件作品參賽，創下歷屆新高，還有遠從高雄上來參賽的作品，評審們從兒童組到成人組中選出300件作品，依序頒發金牌、銀牌、銅牌及優選獎項，今年頒獎典禮首度移師到新北市美術館，包含社會組及國高中組金牌得獎作品也將在此展出長達一周，歡迎民眾到場共襄盛舉。

今年鶯歌區創意繪畫比賽以「動的美麗 鶯你而美」為主題，邀請民眾以鶯歌各個角落的動態為創作發想，有關於金牌拳手林郁婷的創作，也有人們在美術館前大草原等場景散步的畫面，展現鶯歌在地創作無限想像力。鶯歌區公所於今舉行頒獎典禮，評選老師從超過1300件參賽作品中嚴選出300件優秀創作，今年最遠的得獎者更是遠從高雄北上參加，展現活動的廣泛影響力與參加熱度。

為了讓更多民眾有機會接觸創作成果，今年活動首度移師至新北市美術館舉辦，不僅提升展覽專業度，也使創作者的作品能在更優質的藝文場域中被看見。區長曾明華特別表示，期望透過與公立美術館的合作，讓藝術走入市民的日常生活，推動在地文化的深耕與普及化。

鶯歌區長曾明華表示，今年展覽時間將自7月5日至7月13日，一連8天在新北市美術館新美聚場A2展出。現場集結多元媒材、風格與主題的作品，呈現豐富創作能量與視覺饗宴，歡迎民眾把握機會免費參觀，一起為本土創作者加油打氣。

鶯歌區創意繪畫比賽社會組組金牌林夏蓮。圖／新北市鶯歌區公所提供
鶯歌區創意繪畫比賽社會組組金牌林夏蓮。圖／新北市鶯歌區公所提供

美術館 鶯歌區公所

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