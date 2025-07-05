周邊開發火熱憂汙染 三重先嗇宮宣布：即起不燒金

節能減碳已是國際趨勢，新北市三重區重要地方信仰中心先嗇宮宣布，即日起不再燒金，改以米代金方式，民眾除可把米帶回，也可捐給廟方媒合弱勢族群。消息一出不少信徒表示支持，不過也有信徒質疑可能不再靈驗。廟方表示，主要考量近年周邊大樓陸續完工，為了減少汙染必須改革，目前香也減至1支為限，心誠則靈。

北市行天宮已經在2014年開始禁止燃香，百年古剎龍山寺也在2020年禁香，新北市目前僅三峽行修宮禁止燒香燒金，其餘大部分廟宇仍維持這項傳統文化。

新北市民政局指出，新北市持續推廣環保祭祀，目前持續透過各區宗教研習、結合節令宣導等方式，呼籲宮廟落實減香祭祀、金紙集中燃燒、使用大面額紙錢等作為，也鼓勵民眾祭拜時以米代金、以功代金，推廣環保祭祀，以兼顧宗教信仰與環境保護；截至去年底，新北目前配合減香寺廟有77家、減少燒紙錢金爐者有13家。

三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，目的就是希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。

廟方昨日公告，本宮為了配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，即日起不再提供金紙，全面改用以米代金，民眾購買的米中，有一張金紙，會由廟方代燒。

先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後，不再燒金。

李乾龍表示，目前廟內設有「以米代金」販賣機，米是向台中大甲農會採購，祭祀過後的米除了自己帶回，也可請廟方媒合給弱勢族群積德，香部分則已減為1支。

昨日消息一出，不少信徒認為廟方與時俱進，有信徒說，節能減碳過程，還能幫助農民與弱勢朋友「一兼二顧」。