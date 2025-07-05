快訊

關稅衝擊大…勞退基金由賺轉賠 自提族要停繳嗎？

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

北市7月17日城鎮韌性演習 中山國小周邊發告警訊息

中央社／ 台北5日電

2025城鎮韌性演習台北市17日登場，全市當天下午1時30分將發送防空避難的災防告警訊息，下午3時40分中山國小周邊民眾將再度收到告警訊息，請不用驚慌、配合演練。

台北市政府今天發布新聞稿表示，17日的城鎮韌性演習採兵棋推演及綜合實作模式辦理，演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、急救站開設與功能模擬驗證等，由市長蔣萬安全程督導，以驗證市府指管機制、強化戰時應變能力，並提升全民防空意識。

北市府指出，當天下午1時30分至2時進行30分鐘的防空演練，在防空警報發放後，防空避難設施應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近進入避難，路上行駛中的車輛則須立即靠邊停車，車上人員都要下車，與行人一同按引導避難。

北市府說明，屆時飛機、高鐵、台鐵、捷運或高速公路車輛仍維持正常起降與行駛，但下機、下車旅客及下交流道車輛仍須配合演練。

防空警報解除後，北市府表示，下午2時至5時將在小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小等地點進行綜合實作演練，屆時將實施交通管制，請市民配合。

北市府提醒，當天下午1時30分防空警報發放同時，全市民眾都會收到災防告警細胞訊息；下午3時40分進行急救站及救濟站開設演練時，中山國小周邊2公里民眾將再度收到告警訊息。

北市府表示，除以實地、實作方式演習強化全民防衛韌性，也鼓勵民眾提早備妥避難包，漸漸養成平時防災、戰時維生的觀念與意識，並鼓勵下載警政署「警政服務」、消防署「消防防災e點通」等APP，以在遭遇緊急狀況時，能依指示就近避難。

北市府 演習 警報

延伸閱讀

每年靠人力送1萬件役男徵集令 北市議員批：效率低落

「老菸槍雙人組」演唱會延期…消費者氣炸 36件向北市府申訴

颱風擾漢光實兵 國防部：2個作戰區以上遭災 演習中止

影／「你有60秒學會保命」台南警詼諧短影片 教市民如何避難

相關新聞

周邊開發火熱憂汙染 三重先嗇宮宣布：即起不燒金

節能減碳已是國際趨勢，新北市三重區重要地方信仰中心先嗇宮宣布，即日起不再燒金，改以米代金方式，民眾除可把米帶回，也可捐給...

每年靠人力送1萬件役男徵集令 北市議員批：效率低落

近十年北市平均每年送1萬件役男徵集令，議員指出，北市作業機制是派員親送，役男或家屬簽收，不僅效率低落，常發生爭議及未送達...

鶯歌繪畫比賽雙金牌作品 移師新北美術館亮相

今年鶯歌區創意繪畫比賽今年吸引超過一千件作品參賽，創下歷屆新高，還有遠從高雄上來參賽的作品，評審們從兒童組到成人組中選出...

新建環南市場問題多 攤商怨冷氣不均、指標亂、沒水還繳錢

台北市環南市場今年2月中旬正式啟用，時隔近5個月，北市議員接獲攤商陳情，除多次停電外，二樓美食區也難以導客。攤商也抱怨，...

廣角鏡／三重STEAM親子共學館 市長來同樂

新北市圖書館三重親子分館昨啟用，是首座STEAM親子共學館，有免費課程及創作區，提供工具材料讓親子創作，為冠德建設公益回...

住宅當倉儲恐危公安 雙北：加強管理

倉儲業隨團購、電商等商業活動成長快速，許多人將自宅轉為倉儲使用，卻不用強制登記納管，有人擺多台營業用冰箱導致噪音，且放易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。