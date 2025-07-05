每年靠人力送1萬件役男徵集令 北市議員批：效率低落

近十年北市平均每年送1萬件役男徵集令，議員指出，北市作業機制是派員親送，役男或家屬簽收，不僅效率低落，常發生爭議及未送達情形，影響公信力與役政制度形象，建議比照法院文書送達。對此，北市兵役局指出，會建請中央研議，優化流程。

北市近十年共送達10萬1650份役男徵集令，依現行徵兵規則第28條規定，入營徵集令需由鄉、鎮、市、區公所於入營十日前送達役男。台北市各區公所目前仍以公所人員、里長、里幹事親自送達為主要作業方式。

台北市議員張斯綱指出，以目前由人員親送、役男或家屬簽收的作業機制，不僅效率低落，亦因役男不在家、地址不明等因素，常有爭議及未送達情形，影響公信力與役政制度形象，且行政人力長年負荷過重，耗費大量時間與人力成本。

他說，對照法院文書送達採用掛號郵寄並具法律效力之方式，市府應研議徵集令改採雙掛號郵寄，應同樣具備法律保障效力，並可減少公所行政負擔，提升效率。此外，目前徵集令送達缺乏輔助配套，例如簡訊或電子郵件通知，以及處理如海外役男、地址變更者的標準流程，應正視制度漏洞。

北市兵役局指出，徵集令涉及人民服役權益的重大行政處分文書，尤須確保送達之時效性及法定程序完備，若未依法送達，役男可能構成妨害兵役刑責，影響權益重大。

兵役局表示，現行作業由區公所人員親送，若役男不在，得由具行為能力之家屬、同住人或大廈管理員等代收，無法送達者再依行政程序法採留置、寄存等方式辦理。若全面以雙掛號寄送，因郵件招領程序最長可達15日，不符10日前送達徵集令之規定，將延誤入營。

兵役局指出，現行各縣市均依中央規定辦理徵集令送達作業，以維持全國一致性與公信力。但也理解基層執行壓力，也認同優化行政流程的重要性，未來會積極建請中央研議送達作業簡化，或採電子化等方式，兼顧法定程序與人力作業減省，確保役男權益。