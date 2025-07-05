新建環南市場問題多 攤商怨冷氣不均、指標亂、沒水還繳錢

台北市環南市場今年2月中旬正式啟用，時隔近5個月，北市議員接獲攤商陳情，除多次停電外，二樓美食區也難以導客。攤商也抱怨，冷氣空調設備不佳，指標問題依舊未解。市場處表示，已有辦理會勘，適時調整冷氣出口風向。

北市議員洪婉臻說，環南市場改建耗資近百億元，不只是設計管理不當，也有多次停電狀況。以及二樓美食區的人煙稀少，很難將民眾導引到樓上消費，經營慘淡。另外，攤商反映明明沒有用水，卻要繳交每個月136元基本費，認為市府該好好解決。

環南市場會長林勝東指出，邁入夏季氣溫動不動就飆升到35度，但是空調設備循環差，導致尾端區域都會沒有風，加上冷氣主機放在地下室內空間，運轉產生的熱能，都讓整個空間溫度拉高。

林勝東也說，再者指標設計一直都令人困惑，不只是指標動線，就連設計感完全停在80年代。「停電等問題知道是出自台電，不會怪北市府，但是其他設備經常向市府反映，卻都沒有解決，只有說會研商。」

市場處說明，停電部分4次為計畫性停電，有事先告知攤商，另外4次則是台電無預警停電、2次則是台電電壓不穩，市場處針對高壓電盤全面檢測，檢測結果均顯示正常，後續將持續加強巡檢及保養。二樓部分，則已增設更多指標，導引民眾。

市場處說，針對公共區域及設備用水，維持公共區域環境，且基於使用者付費原則，應由全體攤商共同分攤公共用水費，考量有部分區域公共用水，導致攤商分攤公共用水不均，市場處協調水處對攤商最公平方式，將市場處代付公共用水，再平均向攤商收取平均的公共用水。

另外，空調部分，市場處表示，分別在7月2日及7月3日辦理已辦理會勘，經查目前空調設備運作正常，近期氣溫偏高，造成市場內溫度感受不均，後續將持續關注市場溫度，適時調整冷氣出口風向。