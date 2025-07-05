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中和太武山莊修復 金門新北下周溝通

聯合報／ 記者江婉儀蔡家蓁／新北報導

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，為1961年金門防衛司令部興建眷舍，新北民代質疑金門縣府對修復計畫太消極，9年來修復進度為零，影響周邊環境、交通，要求裁罰。如今有新進度，金門縣政府11日派代表到新北開會，將向新北市政府及文化部爭取預算補助，並辦理修復工程。

新北市府於2016年將太武山莊其中3棟建物列為市定古蹟，市議員張嘉玲日前質詢指出，新北不斷去函要求金門限期改善，卻無動作，張也播出會勘影片，現場雜草叢生，連市長侯友宜看了也嘆氣。

張嘉玲說，現場造成公安問題的圍籬是違章建築，盼盡快提出改善計畫。建物屋頂崩塌破損，評估需要近6千萬修復，金門縣府承諾要改善，但今年沒有編列預算，盼盡速提出申請計畫。其餘空地雖然在申請都市更新審議，但還要5、6年以上，希望能夠活化利用。

金門縣府表示，目前正辦理屋頂及圍牆估價，預計向文化部等爭取6千萬元修復，圍籬已依新北交通局建議改為網狀，改善交通視線；基地內樹木，將委託新北市協助修剪。至於中和四眷村短期活化使用，將研議委外招商，或比照國產署模式合作開闢停車場，做為開發前過渡用途。

新北市文化局表示，市府將持續與金門縣政府保持密切溝通，盼其盡早提出具體修復時程與計畫，共同守護珍貴文化資產，讓太武山莊發揮歷史價值與公共功能。

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