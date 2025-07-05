住宅當倉儲恐危公安 雙北：加強管理

倉儲業隨團購、電商等商業活動成長快速，許多人將自宅轉為倉儲使用，卻不用強制登記納管，有人擺多台營業用冰箱導致噪音，且放易燃物品如紙箱、布料、食品等，恐生公安隱憂。雙北市府都承諾，會跨局處加強管理，維護民眾安全。

業界分析，2年前政府統計時，全台倉儲就有827家，其中雙北占47%有390家。2年過去，雙北倉儲只多不少，其中許多民宅供倉儲免登記，潛藏危險。

民眾陳情指出，鄰居於住宅中擺放多台營業用冰箱，導致低頻噪音，影響生活品質，卻求助無門。

北市議員詹為元指出，倉儲業因非屬於特許行業，因沒有落實登記，難以透過制度有效納管。此類倉儲用途若未依消防法規設置適當防火設備，可能成為公安隱憂。他表示，除非遇到民眾檢舉或主動申報，否則難以掌握住宅空間實際使用情形，若市府仍以「非特許行業免強制登記」為由，放任模糊空間不僅產生公安風險與管理問題，也形同默許這類行為常態化。

北市商業處指出，北市住宅區多屬住三、住四及住宅加級地區，依土地使用分區管制規定，得附條件允許於低樓層作一般零售業及日常用品零售業等使用，但不允許作倉儲業、批發業使用。未來將邀都發局、消防局、建管處、稅捐處等相關單位研商強化宣導及管理事項，提醒商家相關規定，也應按營業用稅率課徵房屋稅，並注意公共安全維護。

新北經發局表示，從事經營租賃取酬的倉庫、保稅倉庫、冷凍冷藏倉庫等行業，依經濟部公司行號及有限合夥營業項目代碼表歸類為「G801010倉儲業」，屬非特許行業，無強制業者營業項目登記。目前已成立公共安全聯合稽查小組，各類場所如有明顯公安風險，將由各機關共同稽查及加強宣導，維護民眾安全。