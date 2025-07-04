世界城市高峰會論壇 台北市這3政策落實智慧宜居永續獲肯定

第十屆世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）7月2日至4日在奧地利首都維也納舉行，台北市由副市長張溫德率團出席，他以「鮮奶週報」、「都會通」及「減碳存摺」三項市政為例，展現台北市推動智慧服務、落實宜居與永續，獲與會者肯定。

張溫德7月3日代表蔣萬安市長出席世界城市高峰會論壇，與來自全球約70個國際城市的代表交流互動，並在市長論壇以「數位創新——台北邁向卓越市政的智慧之路」為題發表專題演講，行銷台北在智慧治理領域的亮點與成果。

本屆WCS以「宜居和永續的城市：在地解決方案及全球影響（Livable & Sustainable Cities: Local Solutions, Global Impact）」為主題，設有5個子題市長論壇。張溫德於「可靠且有效的市政服務」場次發表演說，分享台北市如何透過數位科技打造跨世代的智慧服務體系。

今年會議期間，張溫德也特別拜會主辦單位新加坡國家發展部部長徐芳達，親自表達台北市對多年邀請與支持的誠摯感謝。

在論壇現場，張副市長亦與維也納市長Michael Ludwig、新加坡西南區市長劉燕玲、倫敦副市長Tom Copley、首爾市長吳世勳、福岡市長高島宗一郎、吉隆坡市長暨前聯合國人居署執行主任Maimunah Mohd Sharif 等多位友好城市首長、代表進行交流與對談，並邀請他們來訪臺北，透過國際城市互動連結，讓台北走進世界。

此外，主辦城市維也納此次安排與會代表參訪多處代表性的社會住宅與都市更新場域，包括知名的阿斯佩恩湖城（Seestadt Aspern）。

張溫德參訪後接受奧地利媒體訪問，他表示，對維也納將住宅視為社會基本權利的政策理念深感啟發，也期待將維也納的整合式住宅與都更政策經驗帶回台北，借鏡並強化北的住宅政策規劃與執行，致力打造更宜居、公平與永續的城市生活環境。

第十屆世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）於2025年7月2日至4日，在奧地利首都維也納舉行，維也納同時也是2020年李光耀世界城市獎（Lee Kuan Yew World City Prize）得主。

該會議自2008年由新加坡發起，為全球城市首長與專家學者的重要交流平台，活動重點包含李光耀世界城市獎與市長論壇，每屆輪流於新加坡或其他獲獎國際城市舉行。台北市持續多年參與WCS活動，2023年即由蔣萬安市長率團赴首爾出席、並在前屆大會發表專題演說。