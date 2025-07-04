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最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

颱風丹娜絲恐生成 北市水利處：水門隨時可能管制

中央社／ 台北4日電

今年第4號颱風丹娜絲最快今晚生成，台北市水利處表示，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」管制，呼籲民眾隨時注意最新氣象資訊，降雨期間勿再進入河川區活動，以策安全。

中央氣象署今天表示，熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，明天清晨至上午有機會發布海上颱風警報，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。

台北市政府災害防救辦公室表示，颱風生成後，預計6日白天會在台北市區帶來7至9級的強陣風，及間歇性降雨，各局處已開始整備及宣導工作，包含加強易積淹水地點清疏作業、要求各建築與施工工地加固帆布及廣告物等。

台北市工務局水利工程處發布新聞稿表示，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，若水位上漲快速也可能隨時執行堤外封閉作業，請民眾降雨期間勿再進入河川區活動，並避免前往河濱區域停放車輛，以策安全。

水利處提醒車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以及時收到堤外停車場防汛簡訊通知，若實施「只出不進」後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。

北市 颱風

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