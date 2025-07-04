新北淡水農會收購農友共800斤南瓜 捐贈弱勢做公益

每年夏天是南瓜的盛產季節，在新北市淡水區農會，日前收購在地農友所種植的南瓜，捐贈給惜食台灣行動協會以及北海岸社福大樓的伊甸基金會，農會表示，希望透過幫助弱勢做公益的精神，回饋在地弱勢居民及幫助需要的民眾，讓他們也可以享受到在地農特產及社會的溫暖關懷。

淡水區農會總幹事高忠表示，南瓜是淡水每年盛產的特色農產，這次為了協助農民解決南瓜產銷問題，收購農民650斤南瓜，還有忠寮市民農園張先生捐贈當季瓜果150斤共800斤的南瓜，捐贈惜食台灣行動協會，以及北海岸社福大樓的伊甸基金會，協會將所捐贈的南瓜製成愛心便當，分送給了弱勢民眾，體現零飢餓理想。

淡水農會表示，希望在這個南瓜盛產的季節，也讓更多人品嚐當季當地所生產的無毒食物，感受到社會滿滿的愛心。農會善盡社會企業責任持續推動Esg環境永續，將健康送給更多需要的人，當中更捐給北海岸社福大樓的伊甸基金會，讓社福大樓的弱勢民眾可以吃到當令的甜美南瓜及新鮮瓜果，因此也希望藉由農會的一份心力，不僅是透過收購農民南瓜，幫助他們產銷問題，更可以幫助弱勢民眾，一舉兩得。