新北紀錄片獎15週年 精選29部紀實片免費放映
新北市紀錄片獎15週年「島嶼視線」影展25日將登場，精選24部歷屆優選作品及5部國內外紀實影片；新北市新聞局表示，今天起在官網開放線上免費索票，邀影迷見證紀實影像魅力。
新北市新聞局今天發布新聞表示，新北市紀錄片獎持續提供紀錄片工作者資金及製作上的實質協助，「島嶼視線」影展是透過紀錄片回望自身、連結世界，展現台灣紀實影像向外延伸的文化影響力，共安排9場次放映及4場映後座談，邀請創作導演與觀影民眾面對面交流。
新聞局表示，25日開幕片為近日院線熱映的「造山者－世紀的賭注」，並邀請導演蕭菊貞出席映後座談，與觀影民眾深度對話。
新聞局表示，影展所有場次都免費入場，觀眾可到府中15紀錄片放映院、國家電影及視聽文化中心、板橋秀泰影城及美麗新宏匯影城，感受不同觀影氛圍。影展相關資訊，可上新北市紀錄片系列活動主題網站，或臉書Facebook搜尋「感動，無所不在」。
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