跆拳小將出國比賽 新北汐止區體育會募經費當後盾

真的很厲害，汐止跆拳道協會的小選手們，就要出國比賽，這次是要到香港參加7/6日舉辦的「香港跆拳道公開錦標賽」，協助籌措經費的立委廖先翔同時也是體育會理事長，在他們出發前夕，就特地前往道館為跆拳小將們加油打氣，其中一位獲得全國少年跆拳道錦標賽冠軍的小選手說，希望能夠再拿到好成績，為國爭光。

汐止區體育會理事長廖先翔表示，暑假開始，很多學生的競技活動都會在暑假舉辦，這次汐止的震武跆拳道一共有七位的同學要代表中華隊參加「香港跆拳道公開錦標賽2025」，當然參加國際賽對於選手來說，需要的資源就要比較多，所以這次汐止體育會有募集了民間的資源，協助同學添購團體服以及報名的經費，希望小選手們不用因為經費的問題而無法去參加比賽，希望他們能夠將平時訓練最好的一面展現出來，在這次的國際賽為中華隊爭光。

跆拳道館總教練鄒承益指出，為了這次的比賽，在一個多月前就已經在做準備，像現在放暑假，是從早上9點就一直練到晚上，希望藉由國際賽打開他們的視野，因為這次對打也都是打電子護具，對他們來講是一種新的體驗，因為平時練習都是傳統護具，打法會有所不同，希望培養這些新秀，未來在國中端或是高中時，能夠銜接電子護具的打法。

家長說，其實一開始只是想讓小朋友練來強身，經過一段時間，很難得的機會可以出國比賽，覺得對孩子來說是不錯的經驗，最近他們都在強力、大量的練習，當然還是希望他們能夠得到更好的成績，能第一名當然是最好，但比賽有輸贏，孩子們能夠拿出最好的狀態表現，這就非常棒。

在全國賽拿到冠軍的跆拳道選手說，從國小一年級開始學跆拳道，那時候目標就是拿到全國冠軍，想不到在五年級時達到了這個願望，會持續再練下去，接下來的目標是國手選拔，這一次出國參加比賽，雖然緊張但也很開心又期待，現在都有在集訓、努力練習，希望再拿下好成績。