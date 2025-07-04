新北汐止區綜合運動場大翻修 草坪、跑道更新明年2月完工

汐止區綜合運動場，使用率真的很高，只是跑道大翻修後又用了7、8年，經常破損補丁也不是辦法，所以汐止區公所目前正在進行整體改善工程，包括中央草坪、PU跑道以及外圍紅磚道的整修，總經費8460萬元，整體改善工程會在明年2月完工。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，運動場是在民國96年改建完成，105年的時候有做簡單的中央草皮跟PU的改善，到現在已經過了八年，有一些需要更新的，所以，在去年透過爭取體育署相關的經費，預計善改的部分像是中央草坪會改成人工草，外圍也會施作圍網，避免中間使用足球場的跟跑步民眾衝突，PU跑道也做做更新，再來是外圍的紅磚道，其實也使用很久了，在這次的更新特別把紅磚道納入工程。

為了減少施工對運動民眾的影響，工程採分區施工方式，第一階段是中間草坪的部分，所以跑道還是可以繼續使用，不過接下來預計在8月中旬，就會封閉跑道進行施工，值得一提的是，為了增加PU跑道的耐久性，這次進行全密式PU面層的更新施作，增加彈性與摩擦係數。

吳學偉提到，整體工程在採購初期時，有考量到這個運動場使用量非常大，所以第一區是先施作中央草皮區，從4/17日一直做到8月中旬，在這段時間，民眾都還是可以做使用，只有短暫時間，需要出土時或是一些狀況，車輛進出時會有短時間的封閉，等車子出去後，下午4、5點後，會讓跑道恢復正常，讓民眾繼續使用。但是在8月中旬後，會開始進行PU跑道的工程，到時候就會開始進行封場，工期大概是90天，一直到11月中，這次PU跑道有改成全密式跑道，因為過去可以發現，使用到第七年第八年，跑道就出現很多的破損，都只能用補丁的方式去處理，這次選擇的是耐久性比較好的，也可以減少損壞用補丁處理的機會，做完後會再做外圍的地平，中間PU跑道封場的時候，就要請民眾就近去附近學校做使用。

吳學偉指出，這項工程的經費是8460萬，50%是由體育署支出，剩下的50%是由新北市政府支應，工程是從4/17日一直到明年2月會整體完工，有請廠商加速工程進度，希望可以提早完工，減少對民眾使用運動場的影響。