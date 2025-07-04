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新北貢寮嵩陽街道路改善完工 拓寬提升用路安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
道路改善工程完工後，不僅改善通行空間，也為社區整體道路品質帶來明顯提升。 圖／觀天下有線電視提供
道路改善工程完工後，不僅改善通行空間，也為社區整體道路品質帶來明顯提升。 圖／觀天下有線電視提供

為解決龍崗里嵩陽街通往吉林里的道路狹窄問題，新北市政府補助辦理「龍崗里嵩陽街往吉林里道路改善工程」，並且工程已於114年6月6日如期完工。今(4)日貢寮區長柯建輝親自率領團隊前往視察工程成果，並與當地里長及居民代表座談，廣獲地方肯定。

改善範圍總長247公尺，針對原道路路幅過窄情況，平均拓寬約1公尺，同時設置全長247公尺的鋼板護欄，大幅提升行車與行人安全。工程總經費約為新台幣430萬5156元，其中新北市政府養護工程處補助386萬元，由區公所配合款約44萬5156元，工期為45個工作天，自114年5月2日開工、114年6月6日完工，順利如期如質完成。

貢寮區長柯建輝表示，嵩陽街往吉林里的道路為龍崗與吉林兩里居民往來的重要通道，過去因道路過窄，常造成會車困難甚至用路安全疑慮。此次工程完成後，不僅改善通行空間，也為社區整體道路品質帶來明顯提升，感謝市府大力支持，也感謝工務課團隊的用心與努力。

貢寮

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