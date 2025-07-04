中和太武山莊修復等9年終露曙光 金門縣府將派員與新北溝通方案

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，2016年新北市府指定為市定古蹟，但在地等待9年，都尚未啟動修復，如今終於有新進度。金門縣政府將於11日派代表來新北市政府開會討論，縣府表示，將向新北市政府及文化部爭取預算補助，並辦理修復工程。

新北市府於2016年將太武山莊其中三棟建物列為市定古蹟，卻至今遲未啟動修復，新北市議員張嘉玲日前也在總質詢指出，新北不斷去函要求金門限期改善，卻無動作，張也播出會勘影片，現場雜草叢生，連市長侯友宜看了也嘆氣。

張嘉玲提出3點問題，第一，現場造成公安問題的圍籬，竟是違章建築，金門縣政府雖已改為穿透性圍籬，開車視線不會被擋到，也已畫標誌線、設置警示燈，但圍籬本身是違章建築，還是要依規定拆除，盼盡快提出改善計畫。

第二，現場環境很糟糕，不但雜草叢生，管理員甚至曾經看到蛇出沒，也憂心是否成為登革熱出沒點，現在是夏季，要盡快改善。

張嘉玲表示，第三，太武山莊建物屋頂崩塌破裂，導致周邊樹木往屋子內生長，現在評估需要近6千萬修復，金門縣府承諾要改善，但今年沒有編列預算，代表明年才能動工，已拖太多年，盼金門縣府儘速提出申請計畫，她跟新北市政府也會幫忙跟中央溝通。另，其餘空地雖然在申請都市更新審議，但還要五、六年以上，空地長期圍著實在很可惜，希望能夠活化利用

金門縣府表示，將向新北市政府及文化部爭取預算補助，並辦理修復工程，或考量地緣關係，以行政委託委請新北市政府辦理古蹟修復。另，太武山莊榕樹氣根茂密危及古蹟屋頂及圍牆，刻正請廠商辦理估價事宜，必要時由本府出資，以行政委託新北市政府協助處理樹木修剪事宜。至於圍籬妨礙交通視線及環境問題，已請廠商盡速改良圍籬及加強環境清潔。

另，有關中和四眷村基地於都更劃設審議期間活化利用方案，金門縣府財政處代理處長關嘉榮說，四眷村基地短期活化使用，可委外招商或研議參照國產署與縣市政府合作闢建模式辦理，可由本府與新北市政府簽訂委託辦理收費停車場契約，共同合作於四眷村闢建停車場，做為開發前短期使用。

新北市文化局表示，市府將持續與金門縣政府保持密切溝通，盼其儘早提出具體修復時程與計畫，共同守護珍貴文化資產，讓太武山莊發揮歷史價值與公共功能。