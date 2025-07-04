臺大金醫用藝術療癒心靈 畫有心香歲月靜好彩繪展

法鼓山社會大學與台大醫院金山分院第14年攜手辦理成果展，今年暑期第22場的成果展以『畫有心香歲月靜好』為主題，展出色鉛筆班、歐風彩繪班以及彩繪小品線上班學員們的作品。不只是在臺大醫院金山分院讓學員們有個展示作品的舞台，更加也透過藝術的創作要來療癒病心，希望能夠讓到訪醫院的民眾都能夠在藝術的療癒中得到心靈的力量。

臺大醫院金山分院長蔡兆勳說，這是與法鼓山社會大學攜手合作第14年，非常感謝法鼓山社會大學將藝術氣息傳遞到醫院裡頭，讓看到這些作品的民眾在欣賞畫作的過程中療癒內心，而藝術的神奇之處就是不用吞下一顆顆的藥丸，透過欣賞就能達到療癒的效果。

法鼓山社會大學校長曾濟群表示，這場畫有心香歲月靜好彩繪成果展，也是法鼓山社會大學在台大醫院金山分院辦理的第22場成果展。希望透過雙方的攜手，能夠讓更多的人都可以感受到藝術的療癒力量，更不只是欣賞、還可以投入創作之中，感受到將創意揮灑成一幅幅作品的熱情與生命力。