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北市foodpanda外送青年有福了 完成「2件事」賺2萬元補助金

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市青年局即日起與外送業者foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片
北市青年局即日起與外送業者foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片

北市青年局照顧青年外送夥伴，即日起與外送業者foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案，外送青年最高可領超過2萬元的進修補助金、完訓獎勵。

青年局去年推出「青年職涯進修補助計畫」，對於在學、待業、初入職場或欲轉換職涯跑道的青年，凡設籍北市6個月以上，18歲以上未滿30歲者都可免費職涯諮詢服務，申請進修課程學費及報名費1萬元補助，至於低收入戶或中低收入戶者則加碼至2萬元。

青年局說，此次與foodpanda合作，奠基在青年局服務客群與foodpanda外送夥伴的主要輪廓相似，據業者粗估約近7成外送夥伴為18至45歲青年，其中台北地區18至29歲外送夥伴占比約18%；業者響應青年局的職涯進修計畫，有相當高比例的青年族群將受惠於此方案。

青年局指出，凡符合補助對象資格的兼職或全職外送夥伴，經青年局審核完成受訓，將由foodpanda發放當月完訓補助獎金5000元，另提供3個月的外送接單獎金，受訓完成後繼續提供外送服務者，單月最高1685元，最高可累積至5055元，總獎金共1萬55元。

青年局表示，台北地區外送夥伴兼職與全職比例約7比3，顯示多數青年以兼職方式投入接單工作，反映青年族群高度彈性與多元就業型態的特性。藉由政策的補助，搭配foodpanda加碼獎金，預估將有效提升外送夥伴參與進修的意願，減輕青年自付學費壓力。

北市青年局即日起推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／北市青年局提供
北市青年局即日起推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／北市青年局提供

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