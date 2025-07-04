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豆腐板驚見小強在爬！北市知名老店爆食安疑慮 衛生局稽查結果曝
北市超過50年餐廳「四海一家」傳出食安疑慮，有民眾發現板豆腐木板擺在廚房後門的水溝上，更爬滿蟑螂。衛生局今前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，現場未見戶外放置木板，今日也未進貨豆腐食材，但查多項衛生缺失要限改。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，另查有調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋及冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失事項，已責令7月12日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。
她表示，衛生局除現場輔導改用完整包裝的豆腐，也將追蹤查核上游供應商盛裝豆腐容器的運送及清理情形
業者昨日回應板豆腐容器上發現蟑螂一事，深感抱歉與自責，第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項，「食品安全無小事，這次事件暴露出我們在品管上的不足，將以最嚴謹的態度面對與改正。」
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