北市電動巴士3大項檢修 結果出爐了

台北市公運處日前針對台北市858輛電動公車檢修，公運處今表示，實施高、低壓電池組及車端充電座等3大電系項目逐車特檢後，目前均無異常情形，也正常營運。

公運處表示，262路線電動公車在6月16日晚間發生火燒車事故，公車業者在隔日完成電池系統及場站充電樁檢查，並就事故同型車、不含事故車輛，共計113輛於6月23日完成高、低壓電池組與車端充電座等3大電系項目逐車特檢。

公運處說，北市將特檢範圍擴及全市電動公車，已在今天完成，除262路線所屬19輛電動公車尚待復派程序外，其餘均正常營運。

公運處說明，落實車輛保養及定期檢查是實踐安全管理的基礎，將持續督導公車業者依原廠標準實踐車輛保養、確實執行異常通報並強化緊急應變機制，進而提升公共運輸安全水準，保障市民乘車安全。