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新北綠竹筍當季正新鮮 飯店、惜食餐廳齊推限定料理
每年6到9月是綠竹筍產季，新北市擁有全國最大綠竹筍種植面積，許多農民以友善耕作方式種植，維護土地與生態的平衡，今年亦有多家餐廳以新北綠竹筍推出特色料理，民眾可把握時間享受限定美味。
農業局表示，今年與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「台北凱達大飯店」、「JR 東日本大飯店台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯、真珠台灣佳味」等四間餐廳合作，推出綠竹筍期間限定料理，不僅可以享用到台式風味外，更有粵式、中式、日式及蔬食等多種風味料理。
農業局指出，除了綠竹筍合作餐廳外，新北惜食餐廳也推出綠竹筍料理，位於五股區觀音山旅遊廊道上的惜食餐廳「觀音山土雞城」、「鴻興土雞城」、「碧瑤山莊庭園餐廳」和「天山香土雞城」，在綠竹筍產季的6月至9月間，也以綠竹筍與當地蔬果為主角，推出「綠竹筍風味餐」，每間餐廳的綠竹筍料理各有特色。
另外，白天除了可享用當季綠竹筍外，五股區農業旅遊發展協會也規畫採筍活動及夜探硬漢嶺活動，由在地達人帶領登頂，觀賞三重、蘆洲和台北市的優美夜景，更搭配專業攝影師拍攝專屬網美照，邀請大家共同來嘗美食愛土地。
新北市農業局長諶錫輝表示，對店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家及協會FB粉絲專頁，關注最新動態。若想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團。
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