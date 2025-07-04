私人倉儲快速成長卻無強制登記 北市議員：恐成公安隱憂

北市倉儲業成長快速，卻無強制登記，議員憂心無法有效納管，且接獲民眾陳情，鄰居擺放多台營業用冰箱，導致低頻噪音，且倉儲一旦涉及易燃物品如紙箱、布料、食品等，恐成公安隱憂。北市商業處表示，會邀集都發、消防等局處加強宣導管理。

議員詹為元指出，近年來團購、電商及個人批貨等小型商業活動日益蓬勃，許多民眾將自宅空間轉作為儲藏商品之倉儲使用，此類倉儲業因非屬於特許行業，因此沒有強制登記而是被動的登記，也因沒有落實登記的緣故，難以透過現行制度有效納管。

有民眾陳情指出，鄰居於住宅中擺放多台營業用冰箱，導致低頻噪音，影響生活品質。詹為元也表示，此類倉儲用途若未依消防法規設置適當防火設備，可能成為公安隱憂。

詹為元表示，這類倉儲在房屋稅上面有做出區別，非使用自用住宅稅率，但實務上除非遇到民眾檢舉或主動申報，難以掌握住宅空間實際使用情形，若市府仍以「非特許行業免強制登記」為由，放任模糊空間不僅產生公安風險與管理問題，也形同默許這類行為常態化。

北市商業處指出，所謂倉儲業是以專門從事倉儲服務並收取對價的營利事業，與坊間各行各業於店面或自宅空間放置營業物品行為有別，北市住宅區多屬住三、住四及住宅加級地區，依土地使用分區管制規定，得附條件允許於低樓層作一般零售業及日常用品零售業等使用，但不允許作倉儲業、批發業使用

針對公共安全事項，商業處指出，如場所經認定屬倉儲(庫)，市府消防局依其所在建築物及其規模大小，依消防法及各類場所消防安全設置標準辦理消防安全管理事宜。

另外，商業處也表示，未來將邀集都發局、消防局、建管處、稅捐處等相關單位研商強化宣導及管理事項，提醒商家，在他處擺放營業物品仍有類似倉儲場所相關規定，也應按營業用稅率課徵房屋稅，並注意公共安全維護。