三重兒童親子圖書館啟用 新北首座STEAM共學館

新北市圖書館三重親子分館今天啟用，新北市長侯友宜表示，這是由冠德建設公益回饋空間打造，親子分館以「友善共融、世代共享」概念，打造融合遊戲認證館舍，也結合社會局資源設置「銀髮俱樂部」據點，歡迎阿公、阿嬤、爸爸、媽媽一起帶孩子來閱讀與玩樂。

侯友宜說，感謝冠德建設回饋社會，與市府攜手投入公共圖書館建設，推動城市閱讀力，他強調，在企業協力下，連結社區，讓市民隨時隨地都能與閱讀為伴。

侯友宜指出，三重兒童親子分館為新北市第107間圖書館，特別選在暑假啟用，作為送給小朋友的暑假禮物，就是希望小朋友可以利用暑假期間多到圖書館閱讀好書，培養閱讀習慣。

侯友宜說，為提升城市閱讀能量，新北市府已規畫在三重興建新北市圖第二總館，預計2031年完工。

新北市立圖書館指出，三重兒童親子分館也是新北首座STEAM親子共學館，除有免費的STEAM課程，並設置STEAM創作區，提供工具材料讓親子可自由創作，將STEAM教育落實於生活之中。

地上3層、地下2層的空間，規畫有親子共讀區、共融玩具區、多語繪本區、兒童閱覽區、學習閱讀角等，除了提供安全舒適的親子閱讀環境，也透過玩具結合閱讀的共融體驗，讓孩子學習互相尊重、包容；同時，孩子專屬的STEAM學習教室，則讓孩子從小學習跨域學習能力。

另還有銀髮友善社區服務，針對社區長者開設多元化學習課程等，營造共讀、共玩、共學的友善包容社區閱讀環境。在地三重中興里長林深泉說，這個區域老年人口已經突破900人，未來將會持續舉辦更多活動，邀請更多民眾前來參與。