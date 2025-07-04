三重兒童親子圖書館啟用 新北首座STEAM共學館
新北市圖書館三重親子分館今天啟用，新北市長侯友宜表示，這是由冠德建設公益回饋空間打造，親子分館以「友善共融、世代共享」概念，打造融合遊戲認證館舍，也結合社會局資源設置「銀髮俱樂部」據點，歡迎阿公、阿嬤、爸爸、媽媽一起帶孩子來閱讀與玩樂。
侯友宜說，感謝冠德建設回饋社會，與市府攜手投入公共圖書館建設，推動城市閱讀力，他強調，在企業協力下，連結社區，讓市民隨時隨地都能與閱讀為伴。
侯友宜指出，三重兒童親子分館為新北市第107間圖書館，特別選在暑假啟用，作為送給小朋友的暑假禮物，就是希望小朋友可以利用暑假期間多到圖書館閱讀好書，培養閱讀習慣。
侯友宜說，為提升城市閱讀能量，新北市府已規畫在三重興建新北市圖第二總館，預計2031年完工。
新北市立圖書館指出，三重兒童親子分館也是新北首座STEAM親子共學館，除有免費的STEAM課程，並設置STEAM創作區，提供工具材料讓親子可自由創作，將STEAM教育落實於生活之中。
地上3層、地下2層的空間，規畫有親子共讀區、共融玩具區、多語繪本區、兒童閱覽區、學習閱讀角等，除了提供安全舒適的親子閱讀環境，也透過玩具結合閱讀的共融體驗，讓孩子學習互相尊重、包容；同時，孩子專屬的STEAM學習教室，則讓孩子從小學習跨域學習能力。
另還有銀髮友善社區服務，針對社區長者開設多元化學習課程等，營造共讀、共玩、共學的友善包容社區閱讀環境。在地三重中興里長林深泉說，這個區域老年人口已經突破900人，未來將會持續舉辦更多活動，邀請更多民眾前來參與。
三重兒童親子分館從7月4日起至8月31日止特別推出一系列親子閱讀活動，包括「探索星球」STEAM課程、星球小小館員體驗、STEAM任務探索站、「STEAM與我們的生活」主題書展、「親子音樂遊樂場—烏克麗麗×手鼓體驗課」、「親子故事星球」、以及「童心未泯」樂齡讀書會等。
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