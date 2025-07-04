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新北公告6處標租 中和COSTCO旁大面積精華地也釋出

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和區健康段緊鄰COSTCO中和店，面積達787坪，步行捷運7分鐘，土地月租金底價為34萬4200元。圖／新北財政局提供
中和區健康段緊鄰COSTCO中和店，面積達787坪，步行捷運7分鐘，土地月租金底價為34萬4200元。圖／新北財政局提供

新北市財政局今公告114年度第3次市有非公用不動產標租，釋出6筆市有土地與房地產，橫跨新北市新莊、林口、中和區與台北市中正、南港區等地，預計7月18日上午辦理開標，其中最受矚目莫過於中和區健康段緊鄰COSTCO中和店，面積達787坪，步行捷運7分鐘，土地月租金底價為34萬4200元，是此次標租案中面積最大、租金最高者，極具發展潛力與商業價值。

除了中和區健康段標租，另一塊備受矚目為新莊副都心段一小段169地號土地，基地位於新莊昌德街生活圈，步行可至頭前國中、圖書館及濕地生態公園，周邊多為住宅區與停車需求密集地段，面積185坪，月租金底價為10萬4200元。地點優越機能齊全，適合作為停車場或臨時平面使用空間，極具區域發展潛力。

除上述兩案外，本次釋出標的還包括台北市南港區玉成段304坪方整土地，鄰近玉東公園及昆陽捷運站，月租金為29萬6800元、北市中正區林森南路16.7坪住家用房，鄰近立法院研究大樓與善導寺捷運站，月租金為2萬9800元、新北市林口區與新莊區各有一筆面積分別為246.74平方公尺與160.48平方公尺的土地釋出，月租金分別為8400元與2萬1200元，皆位於住宅密集區，適合社區型停車空間之使用。

新北市財政局提醒，標租不動產將於114年7月18日上午10時整，在新北市政府15樓1502會議室公開開標，意者可至財政局網站查詢公告內容及標租須知（http://www.finance.ntpc.gov.tw/），盡早完成投標程序。

中和區健康段緊鄰COSTCO中和店，面積達787坪，步行捷運7分鐘，土地月租金底價為34萬4200元。圖／新北財政局提供
中和區健康段緊鄰COSTCO中和店，面積達787坪，步行捷運7分鐘，土地月租金底價為34萬4200元。圖／新北財政局提供

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