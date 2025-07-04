知名老店驚見「蟑螂別墅」 北市衛生局今要稽查

台北松山區超過50年老店「四海一家」被爆食安疑慮，民眾發現板豆腐木板擺在廚房後門的水溝上，還爬滿蟑螂，直呼頭皮發麻。業者昨致歉，即起兩周停售板豆腐系列商品，也承諾改正；北市衛生局今表示，將派員稽查。

有民眾昨在社群發文表示，友人發現「四海一家」餐廳廚房後門的水溝蓋上，放置疑似放豆腐的板子，早上會不見，要不然就是剩一個，晚上又擺出來，上方還出現多隻蟑螂爬行，直呼是蟑螂別墅。原PO也質疑豆腐還能吃嗎，也點出食安問題。

貼文一出，有網友認為水溝蓋有多少細菌，板豆腐木板用完直接放在水溝蓋超噁，也有人提及曾經過北投中繼市場，看到一堆板豆腐的木板放置在地板或水溝蓋上。

另有夜市火鍋店的員工指出，大家吃的板豆腐有一部分是用這木板放的，店家打烊會把板子放在外面，隔天早上廠商送豆腐時，會順便收走舊板子，再把新豆腐放在店門口，等員工開門再拿進去，也直言有些店家的食材運送過程，真的都這樣。

業者昨日回應板豆腐容器上發現蟑螂一事，深感抱歉與自責，第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項，「食品安全無小事，這次事件暴露出我們在品管上的不足，將以最嚴謹的態度面對與改正。」

業者說，為了全面檢討與提升食品安全管理，即日起採取3項措施，一是即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩周，徹底摒除有可能汙染的商品，二是原是一周兩次的消毒，全場環境的深度消毒與防蟲處理作業將提升防治頻率與密度，三是強化內部作業規範，全面實施員工再教育與衛生訓練，確保每位同仁皆嚴格落實食品安全管理標準。