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首屆台北戲劇獎7日頒獎 紙風車劇團獲「特別貢獻獎」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
368藝術工程啟航。圖／紙風車文教基金會提供
368藝術工程啟航。圖／紙風車文教基金會提供

第一屆台北戲劇獎在7月7日晚間19時，於台北表演藝術中心舉辦頒獎。文化局長蔡詩萍介紹，總計11個獎項、13個名額。今天公布「特別貢獻獎」由創團32年的紙風車文教基金會獲獎，從作品及工作軌跡，可以說是台灣美學意識抬頭、公民運動的美麗風景。

文化局表示，紙風車劇團從1992年成立以來，已創作312齣戲、演出6608場次，累積超過1475萬名觀眾。其成立之初著重於表演與創作，包含「十二生肖系列」、「巫頂」等廣受歡迎的兒童劇作，更曾連續五年拿下國家戲劇院票房冠軍。

到了2006年，紙風車毅然決然走出舒適圈，開啟「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，走進全台每個鄉鎮，為無法到國家劇院看戲的孩子帶來專業演出。2013年，再度啟動該兒藝工程，邀集了1.5萬名志工參與及支持，更讓超過3500位企業家募資回饋家鄉，催生17萬筆小額捐款。

此外，紙風車與「財團法人RC文化藝術基金會」共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，10年內攜手24個表演藝術團隊，開著卡車演遍半個台灣。他們的「紙風車青少年反毒戲劇工程」，也曾前往全國799所國中、241所國小演出，藉戲劇築起校園反毒的防線。

文化局也說，除了演出之外，紙風車也曾承接古蹟「紅樓」經營管理、主辦或承辦各式大型活動，盼能從戲劇出發，藉由不同的形式，拉近藝術和社會大眾的距離。

文化局長蔡詩萍也介紹，台北戲劇獎將於7月7日在台北表演藝術中心球劇場舉辦，典禮開始前17時30分起，舉辦「聚光大道」紅毯入場，並於19時頒獎，更邀請跨足影視音及劇場的嘉賓頒獎，包含王小棣、吳念真、蔡明亮等，共同為典禮注入多元而豐富的藝術能量。

共同發起「紙風車臺灣鄉村卡車藝術工程」，10年內攜手24個表演藝術團隊，開著卡車演遍半個台灣。圖／紙風車文教基金會提供
共同發起「紙風車臺灣鄉村卡車藝術工程」，10年內攜手24個表演藝術團隊，開著卡車演遍半個台灣。圖／紙風車文教基金會提供
「紙風車青少年反毒戲劇工程」，也曾前往全國799所國中、241所國小演出。圖／紙風車文教基金會提供
「紙風車青少年反毒戲劇工程」，也曾前往全國799所國中、241所國小演出。圖／紙風車文教基金會提供

台北表演藝術中心 文化局 紙風車

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