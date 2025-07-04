聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／新店溪生態廊道
新店碧潭堰下游完成4座矮堰設置抬升河川水位，魚道設施打通中斷46年新店溪生態廊道，毛蟹能夠一連4年持續不斷地回來，侯友宜昨視察表示，專為小毛蟹打造的特製麻繩長逾132公尺、直徑3.8公分，助其攀爬越堰完成洄游，成為回家捷徑，新店溪水環境治理卓越成效，成為活生生的生態教室。水中攝影機記錄到51種魚蝦蟹類，有36種原生種，包含台灣石、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥，以及6月底大量現蹤的日本禿頭鯊等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言