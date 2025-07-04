廣角鏡／新店溪生態廊道

新店碧潭堰下游完成4座矮堰設置抬升河川水位，魚道設施打通中斷46年新店溪生態廊道，毛蟹能夠一連4年持續不斷地回來，侯友宜昨視察表示，專為小毛蟹打造的特製麻繩長逾132公尺、直徑3.8公分，助其攀爬越堰完成洄游，成為回家捷徑，新店溪水環境治理卓越成效，成為活生生的生態教室。水中攝影機記錄到51種魚蝦蟹類，有36種原生種，包含台灣石、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥，以及6月底大量現蹤的日本禿頭鯊等。