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獲近7成住戶同意 北市安居街規畫設人行道

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市大安區安居街無人行道，行人必須走在車道上，相當危險，經交通局規畫，已有共識將於兩側設人行道，獲地方支持。記者洪子凱／攝影
北市大安區安居街無人行道，行人必須走在車道上，相當危險，經交通局規畫，已有共識將於兩側設人行道，獲地方支持。記者洪子凱／攝影

國土署「街道醫生」列北市大安區安居街、文山區指南路為重點改善路段，其中安居街無人行道，人車爭道、險象環生，交通局表示，經現勘後，已有共識在兩側設人行道，並設臨停空間與停車格兼顧各類需求，獲近7成民意同意。

安居街兩側常常停滿車，道路雙向通行，全部路幅都留給車輛使用，但該路段上除有便利商店、安養中心等，時常會需臨停、上下貨等需求，在地里長曾要求配套做好，再規畫人行道，一度引起交通網紅批「土皇帝」，引熱議。

黎孝里里長方丁輝表示，設人行道在地方討論多年，先前不同意主因是規畫一度要改成單行道等，過於草率，但現階段方案是與交通局討論後最佳版本，包含樓上住戶、部分店家皆取得共識，盼能盡快動工，給行人友善行走環境。

交通局表示，69.4%住戶表態支持或有條件支持設人行道，未來將於雙側設人行道，並交錯在單邊路側設汽機車或裝卸貨停車格、共用臨停區及禁停紅黃線，確保兼顧上下客貨需求，提升停車秩序。

另外，交通局也規畫改善指南路，萬興里長林志冠說，指南路二段靠近政大周邊，雖有實體人行道，但當初規畫時政大學生並不多，後來店家進駐，學生也變多，人行道寬度不夠，但在地居民憂心拓寬後車輛通行空間縮小，恐造成回堵，還待凝聚共識。

人行道

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