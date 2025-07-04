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新北推動青年再創 新莊廟街老店換新妝

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，侯友宜（右四）表示，要為新莊引入青年設計能量。記者江婉儀／攝影
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，侯友宜（右四）表示，要為新莊引入青年設計能量。記者江婉儀／攝影

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家，包含响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗。透過品牌重塑、空間改造及營運優化，逐步為廟街商圈注入潮流活力。

市府昨邀請參與改造的店家代表分享轉型歷程，同步發表由奧運划船國手黃義婷參與拍攝的形象影片，展現「破浪」精神，並邀請民眾走進煥然一新的廟街，親身感受老店新生命。

侯友宜表示，「青年再創．老店新妝」計畫，要為新莊引入青年設計能量。五間示範店家在專業輔導團隊的陪伴下，成功完成營運空間與品牌識別的全面升級，不僅保留傳統精神，也為廟街注入嶄新年輕活力。

侯友宜也說，市府投入跨局處資源，積極推動「新莊百年風貌再造計畫」，透過街區硬體改善、活動規畫與文化行銷三管齊下，讓老街不再只是「回憶的所在」，更成為融合創意與商機的新熱點。

青年局長邱兆梅表示，此次輔導重點不只是改造門面形象，還要翻轉營運思維，協助店家建立品牌意識。

邱兆梅說，店家必須接受多次訪談與輔導，讓設計團隊了解店家歷史沿革與創業故事，之後才為店家重新量身打造品牌識別系統、店面硬體裝潢、甚至產品包裝系列，打造揉合傳統脈絡與現代潮流的新商機。

新北

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