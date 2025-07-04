公園預算執行率僅4成 侯友宜要查

新北市農業局景觀處去年編列公園興建及整修預算2億，卻被發現去年執行率僅4成，可能被審計處列缺失或讓議會質疑行政效率低落被刪預算。市長侯友宜要求調查原因，昨也視察新店溪洲公園水環境改善工程。景觀處說，問題在部分公所有發包、驗收等時效問題。

市政會議前天結束後開閉門會議，據轉述，侯友宜對於去年公園預算執行率僅4成頗有微詞，要求農業局長諶錫輝調查為何公所編列預算卻沒有執行。諶事後表示，侯希望預算編列恰當得宜；新聞局長李利貞則說，侯一向希望確保各項政策推展都如期如質。

景觀處長林俊德說，新北每年公園建設預算約2億，景觀處近3年撥款均達94%以上，公園改善由各區公所提報與執行，公所收到經費卻未能執行完成，可能包括發包、驗收等時效問題。

景觀處解釋，今年老舊公園更新及全齡化曁特色共融遊戲場改善計畫目前預算執行率已達7成。公園改善進行規畫設計，時常需辦理工作坊或說明會，匯整地方意見以符合實際需求，施工中常有突發情形需排除或變更設計，以及工程完工後需辦理兒童遊戲場檢驗作業，故需較久執行期程。

景觀處日後辦理工程檢討會議時，除督促及提醒各公所應如期如質完工外，並會請公所定期要求工程廠商辦理估驗計價作業，以利景觀處能及時核銷款項，提高執行率。

而新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月開工，預計今年11月完工。侯友宜昨視察時提及溪洲公園位在碧潭與陽光運動公園之間，要求未來自行車道可串連碧潭至新店陽光運動公園。