影／萬里區公所推親子SUP 瑪鋉溪與員潭溪水域穩定適初學者

新北市萬里區公所今天下午在瑪鋉溪出海口舉辦SUP立槳水上活動推廣記者會，萬里區公所與在地SUP業者在暑假推廣安全SUP水上活動，由專業教練教導體驗，適合親子夏日戲水。專家表示，瑪鋉溪與員潭溪，水域較為穩定，適合基礎初體驗，相鄰的翡翠灣則為進階的海水場域。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉等出席，中華民國水適能運動協會SUP主委范森教練表示，SUP槳板操作簡易，適合3歲以上全齡共樂，萬里的瑪鋉溪與員潭溪，水域較為穩定，適合基礎初體驗。相鄰的翡翠灣則為進階的海水場域，若海邊風浪較大即可轉個方向，快速移至瑪鋉溪，可以玩水一整天，是個較不受天氣影響的安全水域。

萬里區長黃雱勉表示，萬里有2大溪流，瑪鋉溪上游地形豐富、有峽谷與瀑布深潭，適合初學者溯溪；下游至出海口溪水平緩清澈，是體驗SUP的好地點；員潭溪亦是如此，位於溪流旁的大鵬國小，善用地理優勢辦理SUP課程。公所今年首創推出「萬里就槳玩」活動，到萬里可玩溯溪及SUP。