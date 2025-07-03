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關懷弱勢長輩、志工 新北汐止長青里長送茶葉蛋

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長青里長送茶葉蛋關懷志工及銀髮長輩，讓人感到很窩心。 圖／觀天下有線電視提供
長青里長送茶葉蛋關懷志工及銀髮長輩，讓人感到很窩心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止長青里長茶葉蛋很有名，也經常煮茶葉蛋做愛心，像是汐止區公所都會有慈濟的師姊們，排班打電話關心獨居長輩，所以里長只要有茶葉蛋，都會送給他們品嚐，感謝他們的辛苦，還有這次則是帶了茶葉蛋到秀山銀髮俱樂部和老人家分享，小小心意，讓人感到很窩心。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝提到，秀山銀髮俱樂部一直以來都開了非常多的課程，不論是動腦的、健康運動、甚至是音樂、戲劇的，這次很感謝長青里長，他那天來看到據點有共餐，就特地送來他有名的里長茶葉蛋，很感謝里長有這麼大的愛心，跟長輩們分享，也希望長輩們如果有空、沒事，來據點吹吹冷氣、省一點電費，在這邊和大家一起玩、交交朋友。

長青里長陳建興指出，昨天有來秀山站關懷據點，覺得老人家就跟弱勢學童一樣，需要特別的照顧，小小心意，就送自己煮的茶葉蛋，之後只要自己有做茶葉蛋，多的就會拿來據點給長輩品嚐。這次也特地到汐止區公所，有慈濟師姊們到社會人文課做義工，發現他們都很有愛心在打電話關懷獨居長輩，沒有薪水，辛苦付出有目共睹，每個星期三只要有茶葉蛋，就會送來給他們分享。

慈濟師姊說，每個禮拜三會排班來公所協助，獨居老人都會希望能打電話去關懷，常常打電話去會發現，很多老人都在等著自己打電話去，有長輩說，自己的朋友沒有很多，每個禮拜就是等待志工打電話跟他聊天，這次很感謝里長特地送來茶葉蛋關懷，在關懷別人的同時，也有人來關懷自己，覺得還蠻窩心的。

汐止 茶葉蛋 長輩

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