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北市議員財產申報2人身家破億 「房地大王」債務逾1.7億

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北市議員財產申報2人身家破億 「房地大王」債務逾1.7億

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台北市議會。聯合報系資料照
台北市議會。聯合報系資料照

監察院今再發布最新一期廉政專刊，台北市議員財產申報也曝光，其中國民黨議員王欣儀、民進黨議員林世宗身家破億，擔任過市議長的國民黨議員陳錦祥則最為「特別」，名下有16筆土地、4筆建物，但債務卻破億，且絕大多數為周轉金，引發各界討論。

據廉政專刊第260期指出，王欣儀名下2筆土地、2筆建物、一輛FORD汽車；現金50萬元、存款627萬4584元，持有長興、台企銀等股票總值285萬7390元，還有多個手錶、珠寶、鑽戒等總值730萬元及6筆保險。債權部分，借款達9291萬4000元，債務部分則有771萬2065元的周轉金，累積身家破億。

林世宗則是名下有7筆土地、12筆建物、一輛國瑞及一輛BMW汽車，存款有1億4049萬3021元，股票總額545萬2090元、基金425萬3186元，債務部分則有413萬9700元。

號稱「房地大王」之稱的陳錦祥，名下有16筆土地、4筆建物、存款25萬849元，但債務卻高達1億7947萬1831元，且絕大多數為周轉金，情況相當特別。

另外，國民黨議員柳采葳、民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，柳采葳名下也沒有任何不動產，存款僅9萬9694元、2筆保險，林亮君名下也沒有任何不動產、僅申報一幅台灣黑熊圖，價額0元。兩位議員財產情況同樣引發話題，被稱台北市議會「最貧雙姝」。

債務 建物 議員

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