快訊

恐嚇辦京華城檢察官「命債命還」 調查局鎖定情侶檔網軍涉案

立委辦AI講座 新北汐止忠山里長輩學習運用至生活中

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
透過AI課程，讓長輩有機會慢慢的接觸AI，並能運用至生活中。 圖／觀天下有線電視提供
透過AI課程，讓長輩有機會慢慢的接觸AI，並能運用至生活中。 圖／觀天下有線電視提供

AI人工智慧掘起，如何運用在生活中，立委廖先翔汐止區各里舉辦AI講座，其中一站在忠山市民活動中心開課，邀請專業老師教導長輩們如何使用AI，從如何問AI問題開始，包括就冰箱裡的菜，能煮出什麼料理，再到旅遊行程等等，用貼近生活的方式，引導長輩學會使用AI，然後充分運用AI在生活中。

AI講座在汐止區忠山市民活動中心開課，吸引50位里民參加，在老師的解說下，先下載軟體，然後大家開始拿著手機跟著操作，首先就是先學會問問題，簡單易懂的解說，長輩們自己開始慢慢摸索，進入AI的領域。

立委廖先翔表示，這兩年AI科技的興起，AI影響了生活的方方面面，只要會用AI對大家都會有很有的幫助，但是長輩常常不知道怎麼樣跨越門檻去使用AI，所以最近開始跟汐止區各個里長合作，邀請老師教大家如何使用AI軟體，課程上希望教長輩怎麼問問題，比如說冰箱有那些材料，可以煮什麼菜，或是針對季節，想看櫻花、杜鵑花，可以去那邊看，用貼近生活的方式，教大家使用AI，或是身體出狀況，建議可以掛那一科的醫生等等，讓長輩慢慢的接觸AI、會使用之後，對大家有所幫助。

忠山里長吳國全指出，很感謝立委廖先翔和里辦公處一起舉辦這次的活動，AI大家都知道、耳熟能詳，但是真正了解AI的不多，希望利用這機會讓大家對AI有初步的體認，在搭上AI這部列車後，找到最適合自己對AI的運用，充分運用AI在生活中。

民眾說，很喜歡這次的課，學AI之後可以借助很多科技的力量，找到新的知識，解決很多自己的疑問，得到很多知識，會問AI有關日常生活上有疑問的問題，身體健康、生活上的知識或者是旅遊搭飛機、旅遊國家的資訊等等，覺得AI講座非常有意義，尤其AI有很多功能，本來只是初淺的知道而已，透過這次的課程，知道AI怎麼運用在生活中的食衣住行育樂，真的很實用，希望未來也能多多舉辦這樣的講座。

廖先翔 汐止 長輩

延伸閱讀

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

民進黨：廖先翔幫中國惡行洗地 對國不忠沒資格當立委

台鐵汐科搭車數暴增從簡易站變大站 增設中間出口工程一波三折

疑中密謀撞蕭美琴失敗…吳思瑤：提案譴責中國暴力 藍白支持嗎?

相關新聞

最窮議員？財產申報「只剩一幅圖」 林亮君親曝原因

監察院今公布最新廉政專刊，台北市議員財產資料曝光，其中民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，名下也沒有任何不動產、...

北市議員財產申報2人身家破億 「房地大王」債務逾1.7億

監察院今再發布最新一期廉政專刊，台北市議員財產申報也曝光，其中國民黨議員王欣儀、民進黨議員林世宗身家破億，擔任過市議長的...

新莊廟街「5家老店換新妝」 侯友宜：打造最潮百年老街

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家，包含响仁和...

北市府斥資8億改造市民廣場！設計案今送都審報告 委員籲設計應更自然

為讓都市降溫，北市府斥資約8億多元要將市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，都審會今舉行專案會議討論，提出封閉市府路...

砂石車泥漿污染路面 北市環保局求償清理費

臺北市環保局日前接獲通報，明水路及中山橋附近道路遭泥漿污染，經查為聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途掉落。環保局除依法告發違規行為人並裁罰6,000元，亦依污染者付費原則向其求償緊急清理費用約新臺幣27,000元。

影／「大稻埕夏日節」800米煙火壓軸 大彩蛋還有玩具總動員

全台最具代表性的夏季活動「2025大稻埕夏日節」，將於8月6日至30日大稻埕碼頭登場。北市副市長林奕華今公布今年4場煙火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。