立委辦AI講座 新北汐止忠山里長輩學習運用至生活中

AI人工智慧掘起，如何運用在生活中，立委廖先翔在汐止區各里舉辦AI講座，其中一站在忠山市民活動中心開課，邀請專業老師教導長輩們如何使用AI，從如何問AI問題開始，包括就冰箱裡的菜，能煮出什麼料理，再到旅遊行程等等，用貼近生活的方式，引導長輩學會使用AI，然後充分運用AI在生活中。

AI講座在汐止區忠山市民活動中心開課，吸引50位里民參加，在老師的解說下，先下載軟體，然後大家開始拿著手機跟著操作，首先就是先學會問問題，簡單易懂的解說，長輩們自己開始慢慢摸索，進入AI的領域。

立委廖先翔表示，這兩年AI科技的興起，AI影響了生活的方方面面，只要會用AI對大家都會有很有的幫助，但是長輩常常不知道怎麼樣跨越門檻去使用AI，所以最近開始跟汐止區各個里長合作，邀請老師教大家如何使用AI軟體，課程上希望教長輩怎麼問問題，比如說冰箱有那些材料，可以煮什麼菜，或是針對季節，想看櫻花、杜鵑花，可以去那邊看，用貼近生活的方式，教大家使用AI，或是身體出狀況，建議可以掛那一科的醫生等等，讓長輩慢慢的接觸AI、會使用之後，對大家有所幫助。

忠山里長吳國全指出，很感謝立委廖先翔和里辦公處一起舉辦這次的活動，AI大家都知道、耳熟能詳，但是真正了解AI的不多，希望利用這機會讓大家對AI有初步的體認，在搭上AI這部列車後，找到最適合自己對AI的運用，充分運用AI在生活中。

民眾說，很喜歡這次的課，學AI之後可以借助很多科技的力量，找到新的知識，解決很多自己的疑問，得到很多知識，會問AI有關日常生活上有疑問的問題，身體健康、生活上的知識或者是旅遊搭飛機、旅遊國家的資訊等等，覺得AI講座非常有意義，尤其AI有很多功能，本來只是初淺的知道而已，透過這次的課程，知道AI怎麼運用在生活中的食衣住行育樂，真的很實用，希望未來也能多多舉辦這樣的講座。