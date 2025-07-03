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推廣滬尾休閒農業區 新北淡水小農文創市集開幕

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
透過小農文創市集店面，將農業文創商品帶到大家眼前。 圖／紅樹林有線電視提供
透過小農文創市集店面，將農業文創商品帶到大家眼前。 圖／紅樹林有線電視提供

為了推廣淡水農業休閒產業，位在新北市淡水區的新北市滬尾休閒農業區，從民國99年成立到現在，涵蓋了五大里域，數十間休閒農場及產業，昨天在淡水最熱鬧的英專路商圈，開啟了第一間通路店面淡水小農文創市集，現場邀請新北市農業局、淡水區農會、淡水區公所等多位貴賓一起為這新的里程碑揭開序幕。

理事長表示，新北市滬尾休閒農業區一路走來相當不容易，也是新北市唯一得休閒農業專區，結合了五大里域，共有坪頂里、樹興里、竿蓁里、忠寮里和水源里，合計數十間的休閒農業及產業，由於過去要將遊客導入這幾個里別山區當中，因為交通問題困難重重，而這次將休閒農業區的產業商品，透過通路的方式，帶進到熱鬧的商圈，也希望藉由不同的經營方式，讓更多遊客及淡水居民認識滬尾休閒農業區的特色產業。

理事長也說，這次帶進到淡水小農文創市集店面，就有8家業者共襄盛舉，包括了，犇群牧場、後寮6號農場、紫藤花園、三空泉農場、阿三哥農莊、香草公主、藝澍手創、小農咖啡一起加入，不僅是將這些農業文創商品帶到大家眼前，更希望透過小農文創市集的開幕，讓更多人可以了解到，其實在淡水山區還有很多值得大家上山遊玩的休閒農業產業，在市集店鋪當中也會有專人為民眾解說，藉由踏出實體店鋪的這一步，歡迎大家一同前來「淡水滬尾休閒農業區」來場深度自然旅遊。

文創 淡水

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