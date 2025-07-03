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新北淡水四季弦樂團關懷公益 馬偕醫院展演撫慰人心

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水四季弦樂團在馬偕醫院演出經典曲目，帶給現場民眾一場音樂饗宴。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水四季弦樂團在馬偕醫院演出經典曲目，帶給現場民眾一場音樂饗宴。 圖／紅樹林有線電視提供

在醫院裡面還可以聽到如交響樂般的現場演出，淡水四季弦樂團來到淡水馬偕醫院一樓大廳，舉辦一場公益演出，透過現場將近二十多位來自淡水各學校的學生，在指揮劉德平老師的帶領之下，演奏出許多動人曲目，從經典、古典到現代，讓醫院當中，不論是來看診或是探病的民眾，都可以陶冶心靈，撫慰人心。

淡水四季弦樂團長指揮劉德平表示，淡水四季弦樂團成立4年多，號召愛好弦樂的淡水地區家長們，用心致力推廣在地型社區弦樂團，組成雖然以學生為主，但當中還可以看到年長的樂手，讓大家都能很容易的接觸加入這高質感又溫馨的音樂環境，過去也到過安老所、安養中心做公益表演，不僅是與長者們一同歡樂，更重要的是帶給大家音樂的饗宴。

演奏樂曲包括了經典名歌，月亮代表我的心，還有耳熟能詳的曲目，在原本人來人往的淡水馬偕醫院一樓大廳，營造出滿滿溫馨氣氛，路過看診病患，或是原本住院的病患，都下樓來聆聽這一場美麗的音樂會，同時也讓大家忘掉病痛，沉浸在弦樂聲當中，樂團也希望透過一場一場的公益巡回演出，帶著淡水在地人的美麗樂聲，讓大家體驗到四季弦樂團帶的無比震撼與感動。

樂團 淡水 馬偕醫院

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