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新北平溪里8、9鄰柏油路改善 提升行車與行人安全

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所持續改善轄區內的道路，確保市民通行安全無虞。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所持續改善轄區內的道路，確保市民通行安全無虞。 圖／觀天下有線電視提供

為提升居民通行安全與行車品質，新北市平溪區公所針對平溪里8、9鄰地區老舊道路進行全面鋪設與改善工程。位於平溪里9鄰、長壽橋往北31路段的柏油路，已於近期完成改善，並正式開放通行，獲得當地居民高度肯定。

改善路段為三坑地區居民往返汐止的重要通道，過去路面老化嚴重，出現多處龜裂與跳料，特別是在長壽橋北側的下坡路段，由於地勢低窪、濕氣重，長期積水造成青苔滋生，不僅影響道路景觀，也嚴重危及行人與機車騎士的行車安全，稍有不慎即可能滑倒或摔車，安全堪憂。

平溪區長李天民表示，本次工程總長度約53.10公尺，平均寬度約7.90公尺，總改善面積約387.74平方公尺，除了重新鋪設柏油路面外，也同步施作標線，提升道路使用的安全性與警示效果。經改善後，道路平整度大幅提升，不僅改善車輛通行順暢性，也有效降低雨天打滑風險。

平溪區公所將持續檢視轄內老舊道路情形，積極爭取經費推動改善工程，確保市民通行安全無虞。

平溪 柏油路

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