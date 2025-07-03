快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊廟街「5家老店換新妝」 侯友宜：打造最潮百年老街

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家，包含响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗。透過品牌重塑、空間改造及營運優化，逐步為廟街商圈注入潮流活力。

活動現場邀請參與改造的店家代表分享轉型歷程，同步發表由奧運划船國手黃義婷參與拍攝的形象影片，展現「破浪」精神，並邀請民眾走進煥然一新的廟街，親身感受老店新生命。

侯友宜表示，「青年再創．老店新妝」計畫，要為新莊引入青年設計能量。五間示範店家在專業輔導團隊的陪伴下，成功完成營運空間與品牌識別的全面升級，不僅保留傳統精神，也為廟街注入嶄新年輕活力。

青年局長邱兆梅表示，此次輔導重點不只是改造門面形象，還要翻轉營運思維，協助店家建立品牌意識。店家必須接受多次訪談與輔導，讓設計團隊了解店家歷史沿革與創業故事，之後才為店家重新量身打造品牌識別系統、店面硬體裝潢、甚至產品包裝系列，打造揉合傳統脈絡與現代潮流的新商機。

1927年創立的「响仁和」改造後，以英文名「Drumony」呼應品牌精神，定位為「百年匠心鼓藝之家」，讓製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間，並導入當代風格視覺系統與創新空間設計。

逾90年歷史的「熊記燒餅油條」重新定位為「老字號厚式燒餅油條」，以「厚式」凸顯其紮實口感的獨特，店面招牌則妝點老照片與壓艙石圖騰，見證新莊廟街飲食文化演進。

靠獨家客家米醬牛腩鍋聞名的「新莊牛肉大王」餐廳，此次更名為「新樁牛NuBeef」再出發。重新設計的菜單依然聚焦招牌「客味私房牛腩鍋」，並強化套餐服務、也重新妝點店面招牌吸引目光。

「晉義蔘藥行」經過重新優化品牌視覺系統與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系呈現於店內店外，營造繽紛活潑的整體空間。

在地新莊青年創業「WASHWISE聰明洗」，除了品牌識別與包裝經過全新設計，更將原水獺圖騰打造為吉祥物。大幅整修的明亮門市提供洗滌體驗，改造後一個月以來業績顯著提升。

新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜大推「熊記燒餅油條」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜大推「熊記燒餅油條」。記者江婉儀／攝影
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影
新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜到晉義蔘藥行店內參觀。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜到晉義蔘藥行店內參觀。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜體驗「聰明洗」的洗碗產品。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜體驗「聰明洗」的洗碗產品。記者江婉儀／攝影

侯友宜 品牌 青年

延伸閱讀

新北公園預算執行率僅4成 侯友宜要求緊盯區公所執行進度

視察碧潭堰魚道毛蟹爬繩回家 侯友宜：水環境是生命源頭

侯友宜視察溪洲公園工程 要求串聯碧潭到陽光公園

大罷免726投票 侯友宜：非上班時間與立委站在一起

相關新聞

北市府斥資8億改造市民廣場！設計案今送都審報告 委員籲設計應更自然

為讓都市降溫，北市府斥資約8億多元要將市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，都審會今舉行專案會議討論，提出封閉市府路...

影／「大稻埕夏日節」800米煙火壓軸 大彩蛋還有玩具總動員

全台最具代表性的夏季活動「2025大稻埕夏日節」，將於8月6日至30日大稻埕碼頭登場。北市副市長林奕華今公布今年4場煙火...

監察院財產申報 北市2女議員身家曝光堪稱「最貧雙姝」

監察院今公布最新廉政專刊，台北市議員財產資料曝光，其中國民黨議員柳采葳、民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，柳采...

新莊廟街「5家老店換新妝」 侯友宜：打造最潮百年老街

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家，包含响仁和...

砂石車泥漿污染路面 北市環保局求償清理費

臺北市環保局日前接獲通報，明水路及中山橋附近道路遭泥漿污染，經查為聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途掉落。環保局除依法告發違規行為人並裁罰6,000元，亦依污染者付費原則向其求償緊急清理費用約新臺幣27,000元。

「推刺網」全面退出東北角 打造貢寮珊瑚海岸

新北市政府2日召開市政會議，農業局以「從海出發-漁海共好」進行專題報告，在新北市未來海洋資源永續發展上將著重於「生產、生態、生活」為主要核心，推動永續海洋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。