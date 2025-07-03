新莊廟街「5家老店換新妝」 侯友宜：打造最潮百年老街

新莊廟街擁有300年歷史，新北市政府推動「青年再創．老店新妝」計畫，歷經超過半年的努力，成功翻轉五家新莊店家，包含响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗。透過品牌重塑、空間改造及營運優化，逐步為廟街商圈注入潮流活力。

活動現場邀請參與改造的店家代表分享轉型歷程，同步發表由奧運划船國手黃義婷參與拍攝的形象影片，展現「破浪」精神，並邀請民眾走進煥然一新的廟街，親身感受老店新生命。

侯友宜表示，「青年再創．老店新妝」計畫，要為新莊引入青年設計能量。五間示範店家在專業輔導團隊的陪伴下，成功完成營運空間與品牌識別的全面升級，不僅保留傳統精神，也為廟街注入嶄新年輕活力。

青年局長邱兆梅表示，此次輔導重點不只是改造門面形象，還要翻轉營運思維，協助店家建立品牌意識。店家必須接受多次訪談與輔導，讓設計團隊了解店家歷史沿革與創業故事，之後才為店家重新量身打造品牌識別系統、店面硬體裝潢、甚至產品包裝系列，打造揉合傳統脈絡與現代潮流的新商機。

1927年創立的「响仁和」改造後，以英文名「Drumony」呼應品牌精神，定位為「百年匠心鼓藝之家」，讓製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間，並導入當代風格視覺系統與創新空間設計。

逾90年歷史的「熊記燒餅油條」重新定位為「老字號厚式燒餅油條」，以「厚式」凸顯其紮實口感的獨特，店面招牌則妝點老照片與壓艙石圖騰，見證新莊廟街飲食文化演進。

靠獨家客家米醬牛腩鍋聞名的「新莊牛肉大王」餐廳，此次更名為「新樁牛NuBeef」再出發。重新設計的菜單依然聚焦招牌「客味私房牛腩鍋」，並強化套餐服務、也重新妝點店面招牌吸引目光。

「晉義蔘藥行」經過重新優化品牌視覺系統與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系呈現於店內店外，營造繽紛活潑的整體空間。