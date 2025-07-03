北市府斥資8億改造市民廣場！設計案今送都審報告 委員籲設計應更自然

為讓都市降溫，北市府斥資約8億多元要將市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，都審會今舉行專案會議討論，提出封閉市府路，擴增松信路車道、增建遊戲場館等設施，但委員認為，設計過於人工化、硬鋪面比例仍過高應更自然，主席、都發局長簡瑟芳裁示，申設單位依建議調整再送大會討論。

市民廣場是少見的大型廣場，基地面積4.26公頃，都審會今舉行專案會議討論該案，公園處除針對整體設計修正外，包含兒童遊戲場、噴水池，未來，將取消新仁愛路、市府路改成綠色大街廓，連同市府大樓西側近市府路前基地一併處理，定位為大型活動廣場，且將設置大型兒童遊戲場。

公園處報告指出，此波改造後綠地比例將從21%增加到42%，硬鋪面則從70%減少到53%，有助於都市降溫和環境美化，整體改建經費預計花費約8.2億元，其中市民廣場5億餘元、附近道路改善1.8億餘元、市政大樓西側基地1.3億餘元，預計2026年6、7月先針對北測廣場動工，年底前完工，整體計劃預計2028年全數完成。

不過委員認為，兒童遊戲場設計太過於人工化且僵化，應採「減法設計」與地景融合、貼近自然如使用木頭材質等，對於公園材質鋪面仍認為硬鋪面比例過高，恐導致廣場過熱與都市降溫政策相悖，建議可增加大型喬木數量，設計上也應避免「單調」，可透過圖案界定區域，更具美觀與引導性。

而改建後市府路與新仁愛路都將封閉，委員認為，未來若有貴賓及特殊車輛要到市府參訪，進出動線應有完善且符合禮節的規畫，若從兩側側門或後門進入，似乎不符合正式接待禮儀，呼籲市府設計規畫報告中能規畫兼顧國際禮儀及特殊車輛的通行需求。

公園處表示，會持續依委員意見調整，讓整體改善更活潑、軟化、融合，盼透過量化數據呈現對城市實際回饋，盼將公民廣場打造成一個具備多元功能、人本友善且兼具城市識別度首都地標。