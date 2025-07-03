影／「大稻埕夏日節」800米煙火壓軸 大彩蛋還有玩具總動員

全台最具代表性的夏季活動「2025大稻埕夏日節」，將於8月6日至30日大稻埕碼頭登場。北市副市長林奕華今公布今年4場煙火秀及5場音樂展演卡司。除每周三晚300秒煙火秀，8月30日壓軸更施放長480秒、面寬約800米的大型煙火。

今年夏日節活動最大亮點彩蛋，除了煙火秀，台灣華特迪士尼公司也將於迪化街打造迪士尼皮克斯經典動畫「玩具總動員」「大稻埕復古玩具店」限定街區活動；延平河濱公園水岸也設有燈飾及「玩具總動員」4座大型裝置，邀請所有民眾一起來到台北，享受童趣繽紛的仲夏盛典。

林奕華表示，「大稻埕夏日節」一直是全台最具代表性的夏日活動，每年都吸引許多遊客參與。今年活動從8月6日起連續25天盛大登場，每周三晚上8時在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，8月30日壓軸場則以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火，民眾還可以欣賞到近年在日本及台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。

此外，還有5場精彩的音樂展演，邀請到許多人氣歌手及新生代創作歌手演出，要陪大家度過盛夏時光。今年夏日節除了煙火外，另一個驚喜彩蛋就是自1995年首度上映以來，陪伴許多人成長的迪士尼皮克斯動畫「玩具總動員」經典角色胡迪、巴斯光年與熊抱哥主題造景，也將現身大稻埕街頭及延平河濱公園河岸邊。

深受大小朋友喜愛的經典IP，不僅喚起大人的童年回憶，也讓孩子認識這部陪伴無數人成長的經典動畫，讓大稻埕成為暑假最有故事、最有玩心的城市角落。

北市觀光傳播局表示，今年是玩具總動員30週年，台灣華特迪士尼公司將紅磚老街與百年商號打造成融合復古與童趣的「大稻埕復古玩具店」，讓熊抱哥、三眼怪等人氣角色主題造景驚喜現身街頭；同時，在延平河濱公園河岸邊也設置胡迪、巴斯光年與熊抱哥等4座大型裝置，從商圈延伸至水岸，營造跨世代共鳴的夏日氛圍。

4場煙火秀皆搭配專屬音樂展演外，今年8月6日晚間首場將由動力火車及多組藝人於大稻埕碼頭邊熱鬧開唱，8月30日下午3時在大稻埕永樂廣場舉辦1場「埕．唱」音樂會，結合文青風格品牌市集，帶給大家好聽好逛午後體驗。