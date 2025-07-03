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砂石車泥漿污染路面 北市環保局求償清理費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市環保局日前接獲通報，明水路及中山橋附近道路遭泥漿污染，經查為聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途掉落。環保局除依法告發違規行為人並裁罰6,000元，亦依污染者付費原則向其求償緊急清理費用約新臺幣27,000元。

環保局指出，日前接獲民眾反映明水路及中山橋一帶有泥漿散落於路面，嚴重影響交通安全。該局立即派員到場查察，發現現場泥漿污染面積廣泛，為防止交通事故及環境惡化，立即調派中山區隊大直分隊與圓山分隊進行緊急清理，迅速恢復市容，確保通行安全。經後續追查，確認為聯結車載運泥漿未加覆蓋，導致車輛行駛過程中泥漿沿途灑落，污染市區道路。環保局除依法重罰違規行為人新臺幣6,000元罰鍰外，並核算緊急清理之人力、車輛數量，向其求償緊急代為清除費用約27,000元。

環保局說明，車輛在行進間掉落砂石或泥漿，已違反廢棄物清理法第27條規定，除可依法開罰最高6,000元外，相關行為人亦應負責清除污染物，若污染情節嚴重影響公共安全，環保局將立即派員清理，並要求行為人繳納緊急清理費用。

環保局呼籲，業者從事砂石、泥漿等建築資材運輸作業，應妥善加蓋及固定，並注意車速與行車安全，以避免運輸過程中發生溢散滲漏污染路面。

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北市 環保局 砂石

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