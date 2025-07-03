「推刺網」全面退出東北角 打造貢寮珊瑚海岸

新北市政府2日召開市政會議，農業局以「從海出發-漁海共好」進行專題報告，在新北市未來海洋資源永續發展上將著重於「生產、生態、生活」為主要核心，推動永續海洋。新北市長侯友宜表示，新北緊鄰海洋，推動海洋資源永續不遺餘力，不僅為六都唯一劃設水產動植物保育區，也是六都首推刺網漁具實名制的直轄市，並輔導近7成的刺網漁船轉型，更是全國首創推動「山海造林」，復育超過3000株珊瑚及放流在地海洋生物達877萬尾。為讓海洋永續更進階，未來新北市將打造貢寮珊瑚海岸線，於今年推動刺網漁具全面退出東北角，免除網具對珊瑚及海洋生物的影響，並串聯產官學研加倍投入珊瑚復育，由原本復育500株珊瑚提升至1000株，共同維護海洋生態及棲地健康，營造貢寮珊瑚海岸。

新北市漁業處指出，新北市具有綿長的海岸線，擁有多樣的漁業資源，為保護水產資源，維持海洋生態系統平衡，新北市於萬里、野柳、瑞芳、貢寮等4處劃設水產動植物繁殖保育區，是六都唯一劃設保育區的直轄市，並設有7處人工魚礁區及2處保護礁禁漁區，管制漁業採捕行為，合計總面積為4748.8公頃，將近11座新北大都會公園或183座大安森林公園的面積，此外，新北市與漁民共同維護海洋資源，為六都首推刺網漁具實名制，落實責任漁業，並自106年至113年輔導近7成，共計585艘的刺網漁船轉型，也持續配合漁業署漁獲總量管制配額管理，藉著訂定禁漁相關措施及管制漁撈行為，兼顧漁民生產及漁業資源永續利用。

新北市不僅兼顧生產及保育，更推動生態復育，為全國首創辦理「山海造林-生物多樣性復育」計畫，從事珊瑚復育，結合國立台灣海洋大學及台灣山海天使協會等產學力量，以新北市貢寮海洋資源復育園區為基地，自108年起於卯澳灣海域種植珊瑚，至今廣植超過3,000株，已觀察到移植的珊瑚幼苗由原先的5-6公分成長至30-40公分，打造海洋的熱帶雨林，同時依據各棲地及物種分布條件，於萬里野柳保育區辦理軟絲復育，以竹叢礁打造軟絲產房；於全國第一個栽培漁業示範區的貢寮卯澳灣，培育並放流如九孔、花枝、海膽、黑毛等在地物種共計達77.6萬尾；並持續於淡水河口放流台灣原生種文蛤累積達800萬粒幼苗，持續增加海洋生物資源，更於貢寮美艷山漁港，全國首創推動栽培漁業中間育成基地，在漁港內置放魚苗並蓄養至箱網再進行放流，可提升魚苗放流存活率達95%，獲農業部「第三屆國家農業科學獎-環境永續類」的傑出團隊最高獎項肯定。

為推廣海洋永續深入民眾生活，自108年起推動海洋教育，迄今共擴及超過1萬6,285人次，於暑假期間舉辦「珊瑚小學堂」及「和美海之家」，讓孩童親手體驗珊瑚移植，同時亦辦理「珊瑚移植志工課程」，邀集具有專業潛水技能的志工投入珊瑚復育行列，持續擴大海洋復育量能，並攜手中華鯨團協會成立北台灣最大的海洋生物保育教育園區，更於新北市貢寮海洋資源復育園區，提供預約導覽服務，持續宣導海洋永續觀念。

新北市漁業處表示，為擴大海洋資源永續發展，新北市將實施刺網漁業全面退出東北角3海浬，規劃於7月中旬公告修正規範，讓多為礁岩地形，同時也是珊瑚棲地的貢寮沿近海岸，免於被網具影響的風險；由卯澳灣出發，將珊瑚復育的技術推展至貢寮全區，結合國立臺灣海洋大學、緯穎永續基金會、財團法人金屬工業研究發展中心及貢寮區漁會，產官學研共同投入，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並於明年將原本復育500株的珊瑚提升至1000株，打造貢寮珊瑚海岸，並於今年串聯貢寮區養殖戶，推動海膽養殖試辦計畫，降低野外採捕壓力，也提升養殖戶收益，預計於119年達成海膽養殖產業化，將創造約1.6億年產值，今年更首次成立萬里區水產動植物繁殖保育區的志工巡守隊，沿岸巡查結合海上巡護，持續攜手讓海洋資源永續發展。

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