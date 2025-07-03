新北兒童消防夏令營熱血開跑 防火防災知識從小扎根

新北市消防局第三大隊今、明2天在三重慈濟園區舉辦兩梯次「兒童消防夏令營活動」，吸引400名國小學童熱情參與，透過地震體驗車、濃煙逃生模擬等實境活動，寓教於樂建立防災意識，扎根防災教育。

消防局今年度共規畫辦理14場夏令營，從上萬名報名者抽出2800人，今、明2天是暑期首兩場，活動設計四大關卡，分別為「犀」利挑戰者、「犀」想平安GO、「犀」手Fun一夏與「犀」望有保庇。

參加學員在模擬火場的濃煙環境中學習避難逃生要領，接著搭乘地震體驗車，在劇烈搖晃中練習「趴下、掩護、穩住」等自救動作。此外，學童還穿上小小消防衣，體驗消防員體能訓練、負重救生、水帶滅火等，同時還有CPR速率競賽，在音樂節奏引導下，學習正確的心肺復甦術操作節奏。人氣關卡「星火求生記」AR互動遊戲，可增進防火知識、一氧化碳中毒預防及緊急避難技巧。