聽新聞
0:00 / 0:00
監察院財產申報 北市2女議員身家曝光堪稱「最貧雙姝」
監察院今公布最新廉政專刊，台北市議員財產資料曝光，其中國民黨議員柳采葳、民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，柳采葳名下也沒有任何不動產，存款僅9萬9694元、2筆保險，林亮君名下也沒有任何不動產、僅申報一幅台灣黑熊圖，價額0元。
台北市議員全國知名度高，身家差距也大；有的議員身家動輒千萬，甚至存款破億，也有議員光是負債就達1億多元。
相較其他議會同事，國民黨議員柳采葳現金、存款，都未達申報標準，存款9萬9694元、2筆保險，負債部分則有147萬6384元的信貸，另外還有一輛以10萬購得的國瑞1.5汽車。
民進黨議員林亮君名下也沒有任何不動產、汽車、股票等有價證券，特別的是，僅申報一幅百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊圖，但「總價額新台幣0元」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言