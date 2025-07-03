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監察院財產申報 北市2女議員身家曝光堪稱「最貧雙姝」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為台北市議會外觀。聯合報系資料照
圖為台北市議會外觀。聯合報系資料照

監察院今公布最新廉政專刊，台北市議員財產資料曝光，其中國民黨議員柳采葳民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，柳采葳名下也沒有任何不動產，存款僅9萬9694元、2筆保險，林亮君名下也沒有任何不動產、僅申報一幅台灣黑熊圖，價額0元。

台北市議員全國知名度高，身家差距也大；有的議員身家動輒千萬，甚至存款破億，也有議員光是負債就達1億多元。

相較其他議會同事，國民黨議員柳采葳現金、存款，都未達申報標準，存款9萬9694元、2筆保險，負債部分則有147萬6384元的信貸，另外還有一輛以10萬購得的國瑞1.5汽車。

民進黨議員林亮君名下也沒有任何不動產、汽車、股票等有價證券，特別的是，僅申報一幅百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊圖，但「總價額新台幣0元」。

國民黨台北市議員柳采葳。聯合報系資料照
國民黨台北市議員柳采葳。聯合報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照

國民黨 林亮君 柳采葳 民進黨 監察院 財產

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