監察院財產申報 北市2女議員身家曝光堪稱「最貧雙姝」

監察院今公布最新廉政專刊，台北市議員財產資料曝光，其中國民黨議員柳采葳、民進黨議員林亮君的現金、存款都未達申報標準，柳采葳名下也沒有任何不動產，存款僅9萬9694元、2筆保險，林亮君名下也沒有任何不動產、僅申報一幅台灣黑熊圖，價額0元。

台北市議員全國知名度高，身家差距也大；有的議員身家動輒千萬，甚至存款破億，也有議員光是負債就達1億多元。

相較其他議會同事，國民黨議員柳采葳現金、存款，都未達申報標準，存款9萬9694元、2筆保險，負債部分則有147萬6384元的信貸，另外還有一輛以10萬購得的國瑞1.5汽車。