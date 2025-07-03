新北創投媒合交流會今登場 成功媒合21案、創2.1億商機

「新北市創投媒合暨商機交流會」今日於台北新板希爾頓酒店登場，吸引逾50家創投機構、投資顧問及企業代表參與，現場氣氛熱絡。此次共有11家潛力企業在現場簡報與產品展示，為歷年最多，預估將促成21張合作意向書，創造2.1億元潛在商機。

本次交流會涵蓋產業多元，包含AI、綠能、智慧製造及高值化加工等。其中，龍門技術服務有限公司研發智慧環保用電產品，獲多項專利認證；華光交通號誌器材公司推出第三代節能號誌設備，提升交通安全與效率；海碁科技則為亞太地區唯一取得美國生質標章的金屬加工油品製造商，展現傳統產業創新升級的新典範。

經發局長盛筱蓉表示，為了讓更多有實力、肯打拚的中小企業被看見、被支持，自103年創櫃板設立開始，新北市即擔任推薦審查重任，至今累積推薦26家企業登錄創櫃板，為全國各縣市推薦單位第一，同時亦已有3家成功轉掛興櫃，展現新北企業不只會做、更懂得迎向轉型與創新的強勁實力。

優思睿智科技股份有限公司總經理周昱志指出，感謝市府長期協助企業進入資本市場，透過創櫃板推薦及輔導，使公司更有方向規劃經營與技術研發，未來也將持續開發新產品、強化經營體質，朝興櫃市場穩健邁進。