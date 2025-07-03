新北公園預算執行率僅4成 侯友宜要求緊盯區公所執行進度

新北市昨市政會議後開閉門會議，由於正值明年度預算編列，新北市長侯友宜詢問各局處的預算意向，農業局長諶錫輝報告公園預算時，因去年執行率僅約4成，侯因此要求調查公所為何編了預算卻未完全執行，景觀處則說近三年撥給公所款項達9成以上，公所收到經費卻未能執行完成，可能包括發包、驗收等時效問題。

市政會議結束後開閉門會議，侯友宜調查各局處於明年度的預算執行方向及過往成效，去年各公所向農業局二級機關景觀處提出的公園興建及整修預算2億，不過公所收到預算撥列後實際執行僅約4成。

由於預算執行率偏低，可能導致被新北審計處列為缺失事項、議員也會質疑行政效率低落、施政成效受影響，最後結果就是被刪除預算，甚至會被批評政策跳票。

與會人士轉述，市長侯友宜因此對於去年公園預算執行率僅4成頗有微詞，要求農業局長諶錫輝調查為何公所編列預算卻沒有執行，設法改進執行率，若無法執行就不要編列。諶則認為景觀處編列的預算都由公所提報，提報後公所卻未能在期程內執行，語氣中透露些許無奈。

諶事後則對此表示，侯市長當時只是在討論財政收支劃分法的預算編列，希望預算編列恰當得宜。並無無奈感受。新北市新聞局長李利貞則說，侯市長一向希望確保各項政策推展都如期如質。

景觀處長林俊德則表示，新北每年公園建設預算約2億，在景觀處這邊近3年撥款均達94%以上，公園改善由各區公所提報與執行，至於公所收到經費卻未能執行完成，可能包括發包、驗收等時效問題。

景觀處表示，2025年老舊公園更新及全齡化曁特色共融遊戲場改善計畫目前預算執行率已達7成。本處定期召開會議，了解並協助公所工程進行中之困難。每件工程案有其執行期程，可能有跨年度執行經費保留情況，公所執行經費是依據工程實際進度與契約規範分期付款予廠商。跨年度案件因當年度尚未結案，會保留至下年度續執行，查截至目前為止幾已完工。