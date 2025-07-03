視察碧潭堰魚道毛蟹爬繩回家 侯友宜：水環境是生命源頭

新北市長侯友宜市長今視察碧潭堰魚道設施，並了解新設生態輔助措施。專為小毛蟹打造的特製麻繩全長逾132公尺、直徑3.8公分助其攀爬越堰完成洄游。侯友宜表示生態就是生活，希望看到碧潭各種生命共榮，水環境就是生命的源頭。

侯友宜表示，毛蟹能夠一連4年持續不斷地回來，證明了這些年來在新店溪水環境治理卓越成效。榮獲全國水環境大賞大獎不僅是新店溪生態友善成功更為上游堰壩的魚道工程開啟全新篇章。期望未來的碧潭不只是一個風景優美的休憩地，更要成為一個活生生的生態教室。

水利局長宋德仁表示，過去新店溪水質不佳及水位較低，水利局透過汙水接管改善水質，碧潭堰下游完成4座矮堰設置抬升河川水位，碧潭堰新堰體完成後打通中斷46年新店溪生態廊道。透過魚道中設置的水中攝影機，記錄到51種魚蝦蟹類，其中有36種原生種，包含常見的台灣石、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥以及6月底大量現蹤的日本禿頭鯊。

宋德仁提到毛蟹是洄游生物，會在河口孵化並長成小毛蟹後，越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，考量到毛蟹在水泥魚道上溯的艱辛，碧潭堰魚道在設計之初即設置了攀爬繩。今年趕在毛蟹上溯季節前預先在碧潭堰魚道架設直徑3.8公分、長度超過132公尺的新麻繩，為毛蟹們提供回家捷徑。